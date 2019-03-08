Genç’te12 yatırımın açılışı yapıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde yapımı tamamlanan232milyon 700 bin TL’lik 12 yatırımın açılışı yapıldı.

Genç ilçesinde 2018 yılında tamamlanan 12 yatırım için toplu açılış töreni düzenlendi. Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun,siyasiler ve kurum temsilcileri katıldı.

Açılış töreni İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur-an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Esas amaçlarının yapılan hizmetlerle Gençlilerin yüzünde oluşacak tebessümü görmek olduğu belirtenVali Kadir Ekinci, “Bugün Genç ilçemize toplam 232 milyon 700 bin TL değerinde 12 yatırımı halkımıza buluşturmanın mutluluğunu duyuyorum.Rabbimize bizlere sunduğu bolluk ve bereket için ne kadar hamdetsek azdır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hepimizin takip ettiği gibi devasa yatırımlar yapılıyor. Bir bir açılışlar yapılıyor ve milletimizin hizmetine sunuluyor. Bu bereketli günlerde bu bolluk günlerinde Bingöllümüzde nasibini alıyor"dedi.

Genç ilçesine hizmet noktasında sürekli pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birilerinin konuştuğunu ama AK Parti’nin yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hükümetin desteğiyle daha çok hizmet yapacaklarına değinen Yılmaz;"Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.Yeter ki huzur güven ortamı olsun. İstikrarımızı bozmaya çalışanlara inşallah fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından duayla protokol üyeleri kurdele kesip açılışı gerçekleştirdi.