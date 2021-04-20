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Gündem Genco Erkal'ı savunan Cem Devran'a zor soru
Gündem

Genco Erkal'ı savunan Cem Devran'a zor soru

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten dolayı ifadeye çağrılan Genco Erkal'a muhalif mahalle sahip çıkmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:17:00 -
Genco Erkal'ı savunan Cem Devran'a zor soru

Müslümanların kutsalı olan Kurban Bayramı ile ilgili çirkin ifadeler kullanan ve yakın zamanda Boğaziçili provokatörleri kışkırtan Genco Erkal'a muhalif çevreden destek geliyor.

Yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrılan Genco Erkal’a Cem Devran sahip çıktı.

Genco Erkal'ın yaptığını masumlaştırma ve normalleştirme çabasına girişen Cem Devran, "Genco Erkal’a, Metin Akpınar’a dava açmak yerine, bu ustalar bir şey söylüyor, vardır bir bildikleri, oturup konuşmalı demek daha anlamlı değil mi? Bakın anlamlı dedim" ifadelerini kullandı.

Hakaret ve tedhitler savuşturan biri ile iletişim yoluna gidilmesini isteyen Cem Devran'ın sözleri 'suçluyu masumlaştırma' olarak yorumlandı.

Cem Devran'ın Erkal'ı aklama çabası sonrası şu soru gündeme geliyor:

"Mesela sen, sana hakaret edene seni tehdit edene dava açmaz mısın onları çağırıp sizin bildiğiniz bir şey vardır gelin konuşalım mı dersin Cem Davran?"

Cem Devran'ın söz konusu soruya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

 

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