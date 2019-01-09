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Genco Erkal'dan yakışıksız sözler: Din, özgürleştirmiyor

Tiyatrocu Genco Erkal, inananları ötekileştiren açıklamalar yapmaya devam ediyor. Enver Aysever ile gerçekleştirdiği mülakatta, dinin insanı özgürleştirmediğini savunan Erkal, dinleri gericilik olarak nitelendirdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:52
Genco Erkal'dan yakışıksız sözler: Din, özgürleştirmiyor

İslam'a ve öğretilerine yönelik tahammülsüzlüğüyle bilinen ve zaman zaman yakışıksız sözlerle Müslümanları hedef alan tiyatrocu Genco Erkal, inananları ötekileştiren bir açıklamada bulundu.

Enver Aysever'le bir mülakat gerçekleştiren Erkal, dinin özgürleşmeyi özendirmediğini ileri sürdü. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan mülakatında inananlara yönelik ayrıştırıcı ifadeler kullanan Erkal, toplumların gelişmesindeki en büyük  devrimlerin peygamberler eliyle gerçekleştiğini görmezden gelerek talihsiz açıklamalarda bulundu.

Dinin, özgürlükleri geriye götürdüğüne yönelik ifadeler kullanan Erkal, "İnsanlar özgürlüğün tadını aldılar, kadınlar eşit yurttaş olmanın değerini gördüler, bundan vazgeçmezler diyorum. Bunu geriye çevirmek isteyen çok etmen var tabii. Çünkü bir yerde din diye bir şey var. Din çok güçlü bir kurum. Dikkat edersen Polonya’da, Sovyetler Birliği’nde de karşıdevrim dinin desteğiyle başarıya ulaştı. Ortodoks kilisesi, Katolik kilisesi karşıdevrimi besleyen bir güç oldu. İnsanlar oraya sığındılar. Din çok ayrı bir belirleyici güç." diye konuştu.

'Her şey insanın kafasıyla oluyor'

 Dinin bireyleşmeyi ve özgürleşmeyi özendirmediğini belirten Erkal, "Bilakis biat kültürünü, kul olmayı, itaat etmeyi öneriyor. İnsanları çocukluktan başlayarak öyle eğitirsen senin dediğin yola girer ve onu istediğin gibi kullanabilirsin. Biz de tersine, her şey insanın kafasıyla beyniyle oluyor, birey ol diyoruz. Aydınlanma diyoruz." dedi.

Yirminci yüzyıla damgasını vuran tüm devrimlerin karşıdevrimle çöktüğünü, tersine döndüğünü dile getiren Erkal, "Bir tek bizimki inatla ayakta. Eskisinden daha değerli benim için Mustafa Kemal. Karanlık yoğunlaştıkça onun değeri artıyor." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı paylaşımıyla da büyük tepki çekmişti

Tiyatrocu Erkal, birkaç yıl önce paylaştığı Kurban Bayramı mesajıyla Müslümanların büyük tepkisini çekmişti.

Erkal, mübarek Kurban Bayramı'nı 'insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı' olarak nitelemiş ve gelen tepkiler üzerine paylaşımında değişiklik yaparak 'maksadı aşan bir ifade' kullandığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:52
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