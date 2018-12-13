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Gençlik ve sporda 100 günlük eylem planı açıklandı

15 maddede toplanan eylem planında kamu-sivil toplum iş birliğinin artırılması, gençlerin kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutulması, 10 milyon vatandaşa spor hizmetinin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesi gibi başlıklar öne çıktı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:37
Gençlik ve sporda 100 günlük eylem planı açıklandı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planı 15 maddeden oluştu.

Eylem planında, kamu-sivil toplum iş birliğinin artırılması, gençlerin kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutulması, 10 milyon vatandaşa spor hizmetinin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesi gibi başlıklar öne çıktı.

Kamu-sivil toplum iş birliğinin artırılması amacıyla gençlik ve spor alanında bin 100 projenin desteklenmesi ve 300 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileriyle görüşülmesi hedeflendi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutulması amacıyla 240 bin gencin katılımıyla faaliyetlerin gerçekleştirilmesi eylem planında bulunurken, 30 yeni gençlik merkezi açılması ve gençlik merkezleriyle spor merkezlerinin 24 saat açık tutulması yoluyla 10 milyon vatandaşa spor hizmetinin sağlanması da hedefler arasında yer aldı.

Sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 57 yeni spor tesisinin yapılmasına karar verilirken, Gençlik ve Spor Veritabanı kurulması da plandaki bir diğer madde olarak dikkati çekti.

Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması kapsamında spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin lira destek verilerek, 1 milyon 735 bin gence ulaşılması hedef olarak belirlendi.

Gençlik için "100 Günde 100 Milyon Projesi" ile FIFA standartlarında 34 futbol sahası, 96 mahalle tipi spor sahası, basketbol ve voleybol sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 spor salonunun yapımı da ikinci 100 günlük eylem planında yer aldı.

İkinci 100 günlük eylem planında ayrıca, ihtiyaç sahibi 150 bin yükseköğrenim öğrencisine burs, talep eden 380 bin yükseköğrenim öğrencisine yükseköğrenim kredisi verilmesi de hedef olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:37
  1. Cumhurbaşkanı Külliyesi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  4. ikinci 100 Günlük Eylem Planı

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