Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde sağlık taraması

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat ve Türkiye Kronik Hastalıkları Önleme ve Kontrol programları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli kan şekeri, tansiyon ve vücut kompozisyon analiz testinden geçirildi.

Program kapsamında personel, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlarla Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birim Sorumlusu Semra Kaya, diyet uzmanları Züleyha Kaplan, Tuğçe Gezen ve Meryem Beyza Doydu, hemşire Aynur Yücel Arslan, ebe Yeşim Tamay, birim görevlisi Yusuf Dinler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyet uzmanı Furkan Demir, Mersin Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Özgönen, hemşireler Dilek Şahin ve Seval Özdemir Şahin tarafından kan şekeri, tansiyon ve vücut kompozisyon analiz testinden geçirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri Ahmet Tarakçı, Metin Koçak, Önder Öztürk ve Mehmet Kavuştu, Edip Buran Spor Salonu Tesis Amiri Yusuf Günel ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları sağlık taramalarına yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak kan şekeri ölçümü yapılan çalışanlar, daha sonra boy ve kilo ölçümü ve ardından tansiyon ve solunum fonksiyon testinden geçti. Sağlık sorunu olan çalışanlara uzmanlar tarafından gerekli bilgiler verildi.