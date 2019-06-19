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Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay Kılıç ve Başkan Arı, Kapadokya Derneği’nde

Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İstanbul’da birlikte ziyaret ettikleri Kapadokya Derneği’nde Binali Yıldırım için destek istediler.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:57
Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay Kılıç ve Başkan Arı, Kapadokya Derneği’nde

Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İstanbul’da birlikte ziyaret ettikleri Kapadokya Derneği’nde Binali Yıldırım için destek istediler.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’da bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde beraberinde Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Avcılar’da bulunan Kapadokya Derneği’ni ziyaret etti.


Belediyeler Birliği Genel Sekreter Kırşehir Eski Belediye Başkanı Halim Çakır’ın da katıldığı ziyarette Kapadokya Derneği yöneticileri ve üyeleri tarafından coşkuyla karşılanan Kılıç ve Arı, burada İstanbul’da yaşayan Nevşehirlilerden Binali Yıldırım için destek istedi.


İstanbul’da 92 bin Nevşehirlinin yaşadığını ve İstanbul seçimlerinin Nevşehir için de oldukça büyük önem arz ettiğini belirten Arı: “ İstanbul’a dışardan bakan birisi değilim. 2002 yılına kadar bende İstanbul’da yaşadım. Özellikle 1994 yılındaki sürecini çok iyi biliyorum. Çöp, çamur ve çukurlarla olduğu süreci Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ne hale getirdiğini taraflı ve tarafsız herkes gördü. Zaten o süreç Sayın Cumhurbaşkanımızı bu noktalara getirdi. Liseyi ve Üniversiteyi beraber okuduğum arkadaşlarım, dostlarım, ailemin bir bölümü halen burada yaşıyor. En önemlisi 92 bin hemşehrimiz burada yaşıyor ve buradan bizim uzak olmamız mümkün değil. Hem bu şehirde yaşamış, buraya aşık olan hem de halen burayla ciddi bağları olan ve belediye başkanı olduğu şehrin 92 bin hemşehrisi burada yaşayan biri olarak İstanbul’dayım. Ben iki şehre sevdalıyım. Birincisi vazgeçilmezim, memleketim Nevşehir ikincisi de İstanbul. Çünkü, İstanbul Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği.” Dedi.


23 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin İstanbul’da büyük bir zafer kazanacağını ve Binali Yıldırım’ın İstanbul’un yeni büyükşehir belediye başkanı olacağını ifade eden Arı, İstanbul gibi dünyanın gözbebeği olan bir şehre Binali Yıldırım gibi bir ismin yakışacağını ifade etti. Arı: “17 yıldır AK Parti iktidarı var ve 17 yıldır AK Partili bir belediye başkanı tarafından idare edilen bir şehir. Bugüne kadar birçok önemli proje bu şehirde hayata geçti. Yeni açıklanan projeler için bazen ‘Neden bu güne kadar yapmadınız?’ diyorlar. Bu güne kadar yapmadık değil yaptık ama bundan sonrada yapmak istiyoruz. Devam eden bir süreç bu. Canlı bir şehir, nüfusu sürekli artıyor, ihtiyaçlar değişiyor. Eğer bu şehirde Marmaray yapılmasaydı, 3. Köprü yapılmasaydı, devasa yollar yapılmasaydı İstanbul ne halde olurdu düşündünüz mü? Şu anda trafik problemi ile boğuşan İstanbul bu hizmetler olmasaydı acaba ne halde olurdu? Şimdi bunun için Türkiye’nin ulaşım problemini çözen bir AK Parti adayı var. Binali Yıldırım gibi bir isimden başka kim çözebilir bunu? Sayın Binali Yıldırım’ın bu şehrin trafik başta olmak üzere birçok sorununu çözecek, İstanbul’u aydınlık yarınlara taşıyacak birçok projesinin olduğunu biliyorum. “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:57
  1. doğa

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