Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çevre duyarlılığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri, doğa ve çevre bilincine katkı amacıyla ürettiği bez torbaları halka dağıtıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu 100 günlük eylem planı kapsamında, eşi Emine Erdoğan’ın ‘Sıfır Atık’ projesi ile naylon poşet yerine bez torba kullanımına ilgi çığ gibi artıyor. Genç ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri de ürettiği bez torbaları halka dağıtarak doğa ve çevre bilincini aşılıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezleri de, gençlik merkezi atölyelerinde üretilen bez torbaları vatandaşlara dağıtarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı kapsamında önemli bir icraatı gerçekleştirirken, çevre duyarlılığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘Sıfır Atık’Projesine katkı amacıyla da önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyor.

Erzurum GSİM Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle çok sayıda bez torba dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu 100 günlük eylem planı kapsamında, eşi Emine Erdoğan’ın sıfır atık projesi ile naylon poşet yerine bez torba kullanımına katkı amacıyla Genç ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile bez torba ürettik ve bu torbaları halka dağıttık.Gençlik Merkezlerimizde ürettiğimiz bez torbaları vatandaşa dağıtarak doğa ve çevre bilincini aşılıyoruz” dedi.

Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına da bez torba dağıttığına işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Gençlik liderlerimizin yüzlerce bez poşet dağıtarak, vatandaşlara çevre bilinci oluşturmasının mutluluğunu yaşadık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.