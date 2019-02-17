0553 313 94 23

Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates kampanyası

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Odağında kadınlarımız olmayan hiçbir spor stratejisi, uzun vadede başarılı olamaz"

17 Şubat 2019 Pazar 16:52
Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates kampanyası


KİLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadınlar için spor projeleri ürettiklerini belirterek, "Bu kapsamda pilates kampanyasını Kilis'ten başlatarak, meşaleyi buradan yakıyoruz. Bu kampanya, ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, pilates kampanyasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu tabana yayma anlamında en güçlü ortaklarının anneler ve kadınlar olduğunu vurgulayarak, "Odağında kadınlarımız olmayan hiçbir spor stratejisi, uzun vadede başarılı olamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler oldu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandı. Bu projelerden biri de Kilis Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde, yani kadınlara özgü yaptığımız spor merkezinde gerçekleştireceğiz. Bu merkez an itibarıyla 7/24 esasına göre dolu dolu hizmet veren bir merkezimiz." diye konuştu.

Kilisli kadınların heyecanının pilates kampanyasını Kilis'ten başlatmaya sevk ettiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Pilates malum daha sağlıklı olabilmek için gerekli bir spor ve bu sporun kampanyasını Kilisli kadınlarımızla birlikte buradan başlattık. Bu meşaleyi buradan yakıyoruz, ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kilisli kadınlarımızın bu spora ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyoruz ve pilates sporunun teşviki, yaygınlaştırılması anlamında bu projemizin ülkemize, Kilis'imize, kadınlarımıza ve toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında pilates antrenörlerinin en kısa zamanda eğitim vermeye başlayacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, bu çerçevede pilatesle ilgili gerekli tüm malzemelerin Kilis'te dağıtımına başlandığını söyledi.

Kasapoğlu, Kilis ile başlayan bu dağıtımların yaygınlaşarak devam edeceğine işaret ederek, kampanyanın tüm Türkiye'yi kapsayacağını dile getirdi.


- "Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezlerini ülke geneline yaymak istiyoruz"


Bakan Kasapoğlu, ülkenin her yerinde yaşayan başta ev hanımları olmak üzere tüm kadınları spor yapmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Onların talepleri bizlerin önceliğidir. Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezlerini ülke coğrafyasının her yerinde açmak istiyoruz. Yeter ki kadınlarımız o merkezlere gitsinler, devamlı spor yapsınlar, merkezleri boş bırakmasınlar. Pilates, fitness, zumba ya da yüzmeden cimnastiğe hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa, biz onların talepleri doğrultusunda hizmet ağımızı geliştirip artıracağız. Kilisli kadınların pilatese ilgileri, sporu hayatlarına sokmaları ve devamlılık sağlayıp salonları doldurmaları bizleri öyle mutlu ediyor ki tarif edemem."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:52
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Kilis
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. pilates kampanyası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç Sonucu)
    1. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    2. Taner Öcal: “Ben ve ekibim sezon..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Bozova'da baraj gölüne giren çocuk öldü
    5. Bursalılar Başkan Aktaş’a hayır duası..
    6. Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı..
    7. Bozbey: "İznik’te üretimi ve turizmi..
    8. Erdoğan ilk kez açıkladı! İşte yeni..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 ay artı 6..
    11. Baca temizliği yaparken 5’nci kattan..
    12. Kayıp üniversiteli Evin'in cesedi,..
    13. Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 -..
    14. PKK’dan yakalanan 6 kişi adli kontrol..
    15. Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları..
    16. Erdoğan: "Bedelli askerlik..
    17. Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Bozgöz..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Bizans döneminden kalan Sulu Mağara,..
    20. Trabzonspor evinde şoka uğradı!
    21. AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı seçim..
    22. Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 -..
    23. Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan..
    24. Başkan Tok’a Kışla’da meşaleli..
    25. Gönül Buluşmaları tam gaz devam ediyor
    26. Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu..
    27. Başkan İsmail Erdem, Trabzonluların..
    28. Türk Kızılayı’ndan ihtiyaç sahibi..
    29. Hurdaya dönen otomobilden burnu bile..
    30. Eğitim-Bir-Sen başkanı yeniden Ali..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması