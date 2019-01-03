Gençlik ve Spor Bakanlığından "Münazara Ligi"





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi" projesinin tanıtım toplantısına katılan Bakan Kasapoğlu, sosyal medya ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sözün gücünün azaldığını ifade ederek "Bu münazaralarla sözün gücünü tekrar olması gereken yere getirme noktasında çalışacağız." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Türkiye Münazara Ligi" projesinin tanıtım programı Ankara’da yapıldı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Ankara’nın farklı ilçelerinden öğrenciler ve öğretmenler yer aldı.

Kasapoğlu, açılış konuşmasına toplantıya katılan gençlerden daha fazla spor yapmaları yönünde söz alarak başladı.

Sosyal medya ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sözün gücünün azaldığını belirten Kasapoğlu, "Bu münazaralarla sözün gücünü tekrar olması gereken yere getirme noktasında bakanlık olarak çalışacağız. Münazara gerçekten önemli bir çalışma. Sizlerin yarınlara çok güçlü hazırlanması noktasında potansiyeli olan bir çalışma. Söz ve fikir önemli." diye konuştu.

"Düşünceyi geliştirmemiz lazım." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Bunun için tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, kamplarımızla ve diğer kurumlarımızla bir arada olacağız. Milli Eğitim Bakanlığımıza da bu konuda destekleri ve işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı daha önce münazara turnuvalarında dereceye girmiş takımlar için münazara düzenlendi.

İkişer kişiden oluşan dört takım, konusu kendilerine 15 dakika önceden iletilen "Yapay zeka çalışmalarının durdurulması" hakkında münazara gerçekleştirdi.

Konuşmacılar, sırayla kürsüye gelerek kendilerine verilen 5 dakikalık sürede konu hakkında görüşlerini savundu.

Bakan Kasapoğlu, yaklaşık bir saat süren münazaranın ardından katılımcı gençlere hediye verdi.

Gençlerin sunumunu gurur duyarak izlediğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Öz güven sahibi gençlerimizin sunumunu izledik, gurur duyduk. İnşallah sizler de bu arkadaşlarımızı izledikten sonra münazaranın insanı geliştiren, yeni ufuklar açan yönünü keşfetmiş oldunuz. Münazaraya katılan gençlerimizin potansiyellerinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Kendilerini kutluyor, çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum." diye konuştu.





- Projesi 16 ilde uygulanacak





Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştireceği "Türkiye Münazara Ligi" projesi ilk olarak 16 ilde uygulanacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mardin, Eskişehir, Mersin, Manisa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Konya’daki 4 bin öğrenci ve öğretmenler için münazara ve hitabet eğitimleri verilecek.

Eğitimlerin ardından haziran ayında Türkiye Liseler Arası Münazara Şampiyonası düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük münazara şampiyonasında 320 liseden, bin 200 öğrenci yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek Türkiye Münazara Milli Takımı da kurulacak. Proje gelecek yıl tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.​



