Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödüllü Hackathon yarışması düzenleyecek





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 50 bin lira ödüllü Hackathon yarışması düzenleyecek.

Yarışma, 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak. Organizasyona son başvuru tarihi ise 16 Ağustos olarak belirlendi.

Katılımcı gençler, https://egenc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Hackathon2019​ adresinden başvurularını yapabilecek ve detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Yarışma sonucunda birinci takıma 25 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye de 10 bin lira para ödülü verilecek.





- Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının çeşitli odak alanlarda ihtiyaç duyduğu çözümlerin gençlerle birlikte geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yaptığını hatırlatarak, gençlerin inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak istediklerini ifade etti.

"Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganıyla, düzenlenecek Hackathon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, "Gençlerle her alanda ortak çalışma platformları oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerin fikirlerine değer veriyor ve çözümleri beraber oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2019 yılını "Gönüllük Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Çevresine duyarlı, yardımsever, sorumluluk alan, öz güven sahibi bir nesille geleceğin Türkiye'sini sağlam temellerle oluşturabiliriz. Gönüllülük faaliyetlerini bu noktada çok önemsiyoruz. Aynı zamanda gençlerin inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Slogan, "Gönüllülüğün Dijital Hali"





Hackathon yarışmasının, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gençler arasındaki iletişim noktasında önemli bir araç olduğuna inandıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, yarışmanın ayrıntılarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Yarışmanın sloganını 'Gönüllülüğün Dijital Hali' olarak belirledik. Yarışmaya katılacak olan gençlerimizden, gençlerin hayatını kolaylaştıracak, gençlerin yaptığı gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek ve Bakanlık ile gençler arasındaki iletişimi güçlendirecek dijital çözümleri üretmelerini istiyoruz. Büyük veri analizi çözümlerinden mobil uygulamalara, artırılmış gerçeklik çözümlerinden web platformlarına kadar tüm kurguyu gençlerin hayal gücüne bırakıyoruz."

Tüm genç takımları yarışmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi 30 saat sürecek bir maceraya davet ediyoruz. 30 saat boyunca bizim misafirimiz olacaklar. Fikir üretecekler, çalışacaklar ve faydalı bir uygulama üreterek gençliğe katkı sunacaklar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Hackathon'un, belirlenmiş bir konuda yenilikçi fikri olan takımların, kısıtlı süre ve sabit bir ortam içerisinde iş geliştirme, tasarım ve kodlama yeteneklerini kullanarak projelerini geliştirdikleri konsept olduğu ifade edildi.