0553 313 94 23

Gençlik ve Spor Bakanlığı “Farkındayız” projesiyle 40 bin gence ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının film, oyun, müzik kliplerindeki olumsuz içerikler konusunda gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirdiği “Farkındayız” projesiyle yaklaşık 40 bin gence eğitim verildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:16
Gençlik ve Spor Bakanlığı “Farkındayız” projesiyle 40 bin gence ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının film, oyun, müzik kliplerindeki olumsuz içerikler konusunda gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirdiği “Farkındayız” projesiyle yaklaşık 40 bin gence eğitim verildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, film, oyun, müzik kliplerindeki olumsuz içerikler konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirdiği “Farkındayız” projesiyle yaklaşık 40 bin gence ulaştı. Bakanlık, dijitalleşmenin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Farkındayız” projesi kapsamında eğitimler vermeye devam ediyor. Gençleri ve ebeveynleri sanal platformlarda karşı karşıya oldukları çevrimiçi taciz, siber zorbalık, propaganda, dini ve kültürel değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikli yayınlar, internet bağımlılığı gibi riskler konusunda eğitimler veren bakanlık, Türkiye genelinde düzenlediği seminerlerle 40 bin gence ulaştı. Gençlerle birlikte ebeveynleriyle de iletişim kurarak çalışmalarını yürüten Gençlik ve Spor Bakanlığı, proje kapsamında Gençlik Merkezlerinde görev yapan gençlik liderlerine de ‘farkındalık’ eğitimi vererek daha çok gence ulaşmayı hedefliyor.



İnternet sitesi oluşturuldu


Proje çerçevesinde kapsamlı bir çalışma yapan bakanlık ayrıca, genç potansiyeli yüksek olan ülkelere karşı planlı bir şekilde uygulanan bilinçaltı tahribatlarla, milli, manevi ve ahlaki değerlere zarar verdiği tespit edilen içeriklerin tüm detaylarını da "www.farkindayiz.gov.tr" web sitesi üzerinden erişime açtı. Sitede ayrıca değerlere karşı olumsuz ögeler taşıyan içeriklerin gönderilebileceği bir ihbar hattı da oluşturuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    1. Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    2. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    3. Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı..
    4. Keçiören’de belediye temizlik aracı..
    5. Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli..
    6. Rakamlar açıklandı! Elektronik..
    7. Arkadaşları fark etti, son anda..
    8. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    9. Domates ihracatından 603 milyon..
    10. Dolar da tatile çıktı
    11. Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi
    12. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı
    13. İş kurmak isteyen ‘mahkumlar’ı..
    14. Özel okul ücretleri son dakika 2019 -..
    15. Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor
    16. Konak’ın parkları yenileniyor
    17. Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
    18. Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
    19. Trump’tan Çin’e gümrük tarifelerini..
    20. GRAFİKLİ - Emre Belözoğlu A Milli..
    21. Karşıyaka’dan 9 farklı branşta spor..
    22. Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü
    23. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!..
    24. Otomobil refüje çarptı! 3 kişi yaralı
    25. E. Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu..
    26. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Van Gölü..
    27. Instagram internet paketinizi..
    28. Antalya’nın saklı cennetleri doğa..
    29. Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle..
    30. Çankaya Şirindere Vadisi’nde 30 ton..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi