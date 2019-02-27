Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 sürekli işçi alımı kura sonuçları son dakika sorgula

İŞKUR üzerinden başvuruları gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı başvuruları yapıldı. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? GSB son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları gsb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

İŞKUR Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kura sonuçları, 2019 yılı İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura. Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen vatandaşlar heyecanla kura sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sonuçlar için 27 Şubat tarihine işaret edilmişti. Kura çekiminin ardından kazanan adaylar sözlü sınava girecekler. Sözlü sınav yerleri ve tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurular sayfasından açıklanacak. GSB personel alımı kura sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

GSB İŞKUR kura sonuçları yoğunluğa neden oldu

GSB - İŞKUR personel alımı başvuruları kura sonuçları yoğunluğa neden oldu. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve cankurtaran gibi alanlarda kura çekimi yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonuçları il müdürlükleri üzerinden duyuracak. Başvuruları 11 ila 15 Şubat arasında alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi, bugün noter huzurunda gerçekleşti. GSB son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları gsb.gov.tr üzerinden erişime açıklandı

GSB İŞKUR alımları hangi alanlarda yapılacak?

Çim Alan Tesisi ve Yönetim Teknikeri, Gençlik Lideri ve Muhabeci meslek kolları için alımlar sözlü sınavla yapılırken, aşağıda listelenen meslek kolları için ise alımlar, kura+sözlü sınav ile gerçekleşecek;

Temizlik Görevlisi En az İlköğretim: 730 kişi alınacak

Cankurtaran --- En az İlköğretim mezunu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az Bronz Cankurtaran Belgesi sahibi olmak --- 165 kişi alınacak

Mekaniker (Pedallı Araçlar) --- En az İlköğretim mezunu: Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş Teknik Eleman belgesine sahip olmak --- 16 kişi alınacak

Otobüs Kaptanı (Şoförü) --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: D sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip olmak 37 kişi alınacak

Aşçı Yardımcısı --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 40 kişi alınacak

Aşçı--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 30 kişi alınacak

Elektrik Tesisatçısı (Bina) --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak 73 kişi alınacak

Güvenlik Görevlisi--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 465 kişi alınacak

Havuz Suyu Operatörü--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: MEB Onaylı Havuz Suyu Operatörü Sertifikasına Sahip Olmak 33 kişi alınacak

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak ve

MEB Onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip olmak 128 kişi alınacak

Garson (Servis Elemanı)--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 18 kişi alınacak

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 9 kişi alınacak

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 16 kişi alınacak

Makine Teknikeri--- Ön Lisans Üniversitelerin Makine - Motor - Mekatronik Bölümlerinden birinden mezun olmak 31 kişi alınacak

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri--- Ön Lisans Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak 22 kişi alınacak

3 bin 243 sürekli işçi başvuru kura sonuçları

İŞKUR üzerinden başvuruları gerçekleştirilen GSB kura sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Ardından adaylar belirtilen tarihlerde başvurularını yaptılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sonuçlar için 27 Şubat tarihine işaret edilmişti. Sözlü sınav yerleri ve tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurular sayfasından açıklanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.