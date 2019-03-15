Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşün

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