Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan anlamlı mesaj
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız.05 Nisan 2019 Cuma 20:17
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız.” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda , “O halde yoklama alalım. Biz buradayız. Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız.” ifadesini kullandı.
YORUM YAZ