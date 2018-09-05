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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Başkan Erbaş’a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:21
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Başkan Erbaş’a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti.  

Bakan Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik yapmış olduğu çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere yönelik çalışmalarının Diyanet’in en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu kaydetti.

Ziyarette Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı ve Dr. Burhan İşliyen de hazır bulundu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:21
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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