0553 313 94 23

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Yıldırım Bey başarılı bir yönetim dönemi sonrası işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktı. Kendi takdiridir."

21 Mart 2019 Perşembe 10:35
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Yıldırım Bey başarılı bir yönetim dönemi sonrası işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktı. Kendi takdiridir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:35
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halk otobüsü kaza yaptı
    1. Halk otobüsü kaza yaptı
    2. İrfan Can Kahveci, milli kadrodan..
    3. Irak ve Suriye Türkmenlerinin yaşadığı..
    4. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    5. Bu ‘çağrı’ 700 kişiye ekmek kapısı oldu
    6. Muğla’da ‘Mor Yaşam’ projesi sürüyor
    7. Manisa TSO’da Sri Lanka’ya yatırım..
    8. Doğu Anadolu'da soğuk hava
    9. "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi
    10. Çukurca’da terör operasyonu
    11. Türkiye, Arnavutluk ile 11. randevuda
    12. Bakan Kasapoğlu: Hakemin esas unsur..
    13. İki Türk’ten ilk otonom drone
    14. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    15. Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi
    16. TCMB'den döviz depo ihalesi
    17. Renault ve Dacia’dan “Bahar Servis..
    18. Kars’ta üniversite öğrencileri ilmik..
    19. Trabzonspor’dan dev ödeme
    20. İslam düşmanı Charlie Hebdo'dan yeni..
    21. Öğrenciler, fidanları toprakla..
    22. Yüksekova’nın karlı dağlarında doğa..
    23. Turkcell şebekesine “yerli yapay zeka”..
    24. Türk ve Arap iş dünyası Hatay’da..
    25. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    26. IndiGo, Yeni Delhi-İstanbul seferine..
    27. Başörtü yasağında “Tehlikenin farkında..
    28. Güneş Enerjisi Tesisi ile sulama..
    29. "Huzurlu Şehirler kitabı tarihe..
    30. ASELSAN, 185 milyon TL kâr payı..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!