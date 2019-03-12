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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mardin’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin’in Yeşilli ilçesinde gençlerin ve kadınların kullanımına sunulacak spor tesisi yapma sözü verdi.

12 Mart 2019 Salı 18:22
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mardin’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin’in Yeşilli ilçesinde gençlerin ve kadınların kullanımına sunulacak spor tesisi yapma sözü verdi.


Mardin Havaalanı’nda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK parti l Başkanı Faruk Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Gençlik Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı sporcular tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu Yeşilli ilçesini ziyaret etti. Burada davul zurna eşliğinde karşılanan Bakan Kasapoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un mısralarını okuyarak, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın temennisinde bulundu.



“Bu coğrafyanın insanına ihanet ettiler”


2002 öncesi risk altında, sis altında bir Türkiye’nin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “2002 sonrasına sanayisiyle ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, sporuyla, ulaşımıyla, enerjisiyle çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Maalesef başta Mardin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı ilçe belediyeleri sizin oyunuzla başa gelmelerine rağmen yol yapacakken çukur kazanlar sizin sadece yollarınıza çukur kazanlar değil, gönüllerinizi delik deşik edenler bu coğrafyanın insanlarına ihanet ettiler. Ancak biliyorsunuz gerek kayyumlarımız gerekse bizim hükümet icraatlarımızla beraber bu beldeleri onların onca tahripkar icraatlarına rağmen baştan sona imar etmek nasip oldu. İnşallah bir daha rabbim bu odaklara hizmet noktalarını teslim etmeyi nasip etmez. Bunun için sizde bu basireti ve feraseti görüyorum. Bu sefer daha güçlü olacak.Bu ülkede nifak tohumu ekmek isteyenlere biz sizlerle birlikte adaleti büyüteceğiz, sevgiyi büyüteceğiz, kardeşliği büyüteceğiz” dedi.



Gençlik Merkezi projesi


Mardin’in Yeşilli ilçesindeki gençlerin spor branşındaki başarısına değinen Bakan Kasapoğlu yeni spor tesislerinin sözünü verdi. Bakan Kasapoğlu konuşmasında şunları söyledi:


“Az önce atletizm branşlarından Yeşilli’den bir kızımız geldi. Sporcularımızın sayısını artıracağız. İnşallah hem Avrupa’da hem dünyada şampiyonlar çıkaracağız. Bunun için burada spor alanlarını artıracağız. Biz sporun her branşına önem veriyoruz. Spora önce kadınlarımız öncelik edecek. Onun için halkımıza hizmet edecek bir yüzme havuzu müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu Hayrettin başkanımızla beraber yapacağız. Buradan Yeşilli’ye söz veriyoruz. Çok güzel bir gençlik merkezi projemiz var. Bu gençlik merkezi hızla bitirilmesi talimatını verdim. Yılsonuna kadar kadınlarımız ve gençlerimizin gece gündüz kullanacağı bir gençlik merkezini hizmetinize sunacağız. Yeşillide yüzme bilmeyen kalmayacak.”



Ahmet Türk’e eleştiri


Yeşilli Belediye Başkanı ve AK Parti başkan adayı Hayrettin Demir ise, 31 Mart sonrası gerçekleştirmek istediği projeleri Bakan Kasapoğlu’na teslim edeceğini söyledi. Demir, bölgede yatırımların gerçekleşmesi için önce Allah’a sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiğini belirterek ilçenin yatımlarla güzelleşeceğini kaydetti. Konuşmasında HDP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk’ü de eleştiren Demir, “Ahmet Türk’ün Yeşilli mahallelerini gezdiğini duydum. Onun döneminde hizmetler engelledi. En çok oy aldığı mahallede seçimden sonra sularını kesti. Benim 9 köyüm var, ben de isterdim ki bizi o köylere verdiği hizmetle eleştirsin bizi mahcup etsin. Benim hiçbir köyünde bir karış eseri yok. Hükümetimin atadığı kayyumlar sayesinde 14 mahalleme hizmet götürdük. Biz söylersek yaparız. Yaptığımızı ispatlarız ”diye konuştu.


Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberinde ki heyet belediye binasını gezerek Ömerli ilçesine geçti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:22
  1. doğa

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