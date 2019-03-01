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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da

- Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"(28 Şubat) O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler"

01 Mart 2019 Cuma 23:42
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da


MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Şubat post-modern darbesinin 22. yılını geride bıraktıklarını anımsatarak, "O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler." dedi.

Kula Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısına katılan Kasapoğlu, hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Kulalıların milli mücadele döneminden bu yana her zaman Türkiye'nin menfaati için milli bir duruş sergilediğini belirterek, aynı duruşu 31 Mart seçimlerinde de göreceklerini, çünkü Kulalıların bunu en son 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ispat ettiğini dile getirdi.

Dün 22. yılında 28 Şubat post-modern darbesini bir kez daha hatırladıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 1994'te belediye başkanlığı yolculuğunda maalesef okuduğu bir şiiri bahane ederek görev süresini tamamlamasına müsaade etmediler. O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler."

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Ne AK Parti'nin ne de MHP'nin bu ittifaka ihtiyacı vardı. Ama ülkemizin istikrarı ve istikbali için bir araya geldik. Cumhur İttifakı bu seçimlerde başarılı olmak zorundadır, çünkü aksi takdirde terör örgütleri pusudadır. Ayrıca CHP, İYİ Parti ve HDP ittifak yapmaktadır. Bu da ülkemizin bekasına zarar verecek bir tutumdur." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise 30 yıldır aktif siyasetin içinde yer aldığını ve kenti en uzak köylerine kadar bildiğini, AK Parti'den önce Manisa'nın ilçelerinde ve köylerinde hizmetin olmadığını ancak AK Parti ile bu durumun değiştiğini, Manisalıların refah seviyesini yükselttiklerini kaydetti.

Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun da seçimlerin ilçesine, Manisa'ya ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Tosun, Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışının doğduğuna dikkati çekerek, "İyi niyetli, tertemiz hedefle yola çıkan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu seçimlerin ardından Türkiye'nin yeniden inşasını başlatacaklar." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 23:42
  1. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen
  2. Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun
  3. Gençlik ve Spor Bakanı
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. manisa
  6. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  7. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay

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