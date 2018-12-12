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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KKTC'de

- Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"KKTC'nin sportif gelişimine destek olmak istiyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:04
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sportif gelişimine destek olmak istediklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 12. Spor Şurası Genel Kurulu için geldiği KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından makamında kabul edildi.

Kasapoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 16 yıldır spor alanında gerçekleştirilen hamle ve tesisleşmenin çok ciddi aşamaya geldiğini belirterek, başarılı adımlar atıldığını kaydetti.

Ziyareti kapsamında, KKTC ile iş birliğinde hem uluslararası hem de yerel anlamda ortak faaliyet ve projelerin görüşüleceğini aktaran Bakan Kasapoğlu, Türkiye'den Kıbrıs'a gelen gençlerin gelişmeleri için yapılacak çalışmaların ele alınacağını belirtti.

Meclis Başkanı Uluçay da Bakan Kasapoğlu'nun spor şurasına katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC'nin uluslararası anlamda uygulanan spor ambargosu nedeniyle bireysel ve takım yarışlarına katılamadığını hatırlattı.

Bunun aşılması için KKTC'nin, Türkiye ile elinden gelen tüm çabayı ortaya koyacağını vurgulayan Uluçay, Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi'nin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek adına çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmenin ardından Bakan Kasapoğlu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından Başbakanlık Ofisi'nde kabul edildi.

Burada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak KKTC'nin sportif gelişimine destek olmak istiyoruz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, federasyon ve kulüplerle iş birliği çerçevesinde yeni olanaklar geliştirmek için hazır olduklarının altını çizdi.

Kasapoğlu, uluslararası alanda KKTC sporcularına karşı uygulanan ambargoların bertaraf edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:04
  1. 12. Spor Şurası Genel Kurulu
  2. Başbakan Tufan Erhürman
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. KKTC
  5. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay

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