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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kırşehir’de gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir’de ’Gençlerle Demokrasi Buluşması’ programına katıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:34
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kırşehir’de gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir’de ’Gençlerle Demokrasi Buluşması’ programına katıldı.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda gençlerin sorularını cevaplayan Bakan Kasapoplu, bir gencin “oy kullanma yaşı ne olmalı?” sorusuna; "Oy kullanma davranışı çok önemli. Çünkü o demokrasinin en somut olaylarından birisidir. Sandıkta tecelli eder. Sandığa gitme davranışlarına baktığımızda Türkiye bu anlamda oy kullanma rakamları itibariyle dünyanın en yüksek katılım oranına sahip. Bu da bizim açıkçası demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğimizi ve kurumsallaştırdığımızı gösteriyor. Demokrasinin bu ülkede yerleşik olduğunu gösteren bir örnektir" dedi.


Babasının siyasetle ilgilendiğini kendisinde de o zamanlar siyaset heyecanının sardığını anlatan Bakan Kasapoğlu, “Küçükken ne olmak istiyordunuz? Bakan olmak aklınıza gelir miydi?” sorusunu şöyle cevapladı:


"Babam biraz siyasetle ilgilenirdi. Ben o zamanlar siyaset heyecanı o zaman bana da sardı. Bakan olmak da açıkçası siyasette önemli bir hizmet imkanıdır. İnşallah sizin ben şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hayal kurmamız lazım, hayallerimiz olsun. Mutlaka hayal kurmaktan çekinmeyin bol bol okuyun. Hayal kurmak çok önemli. Her kimsenin farklı hayalleri olur. Hayat bizleri başka sürprizlerle de karıştırabilir. Lütfen hayal kurun. Siyaset her zaman içimde vardı. Üniversite hayatım boyunca da, Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gençlik merkezi kurdu. Orada da beraber çalışa fırsatı buldum. Dolayısıyla çalışacağız, çabalayacağız, ne iş yaparsak yapalım her zaman en iyisini yapmaya çalışacağız."


Bağımlılığın her türlüsünün tehlikeli olduğunu anlatan ve sorulan “teknoloji bağımlılığı ile ilgili tavsiyeleriniz nelerdir?” sorusu üzerine Bakan Kasapoğlu, "Gerçekten bu bir bağımlılık. Bağımlılığın her türlüsü çok tehlikeli. Teknoloji bağımlılığı ise çok sinsi bir bağımlılıktır. Çocuklarımızdan başlıyor, gerçekten çok vaktimizi alarak maalesef fazlasıyla teknolojiyle vaktimizi geçiriyoruz. İnternetle, oyunlarla çok fazla zamanımız geçiyor. İşte bunun için diyoruz ki, kitap okumalıyız. Teknolojiye karşı da bizim de alternatiflerimiz olacak. Kitap en iyi arkadaşlardan bir tanesidir. Kitaplarımızı yanımızdan mutlaka ayırmayacağız" dedi.


Programa Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte çıktı. Belediye hizmetleri ve yerel siyaset yönündeki soruları ise Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci cevapladı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:34
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