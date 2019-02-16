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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hatay'da

Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Maalesef şer zihniyeti hiçbir zaman rahat durmuyor. AK Parti'miz ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin karşısına bir şer ittifakı ortaya çıktı ve bizler de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak el ele gönül gönüle bir aradayız"

16 Şubat 2019 Cumartesi 01:12
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hatay'da

HATAY (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Maalesef şer zihniyeti hiçbir zaman rahat durmuyor. AK Parti'miz ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin karşısına bir şer ittifakı ortaya çıktı ve bizler de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak el ele gönül gönüle bir aradayız" dedi.

Kasapoğlu, Hatay'daki temasları kapsamında İskenderun ilçesine gelerek 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulundu.

İskenderun Teknik Üniversitesini (İSTE) ziyaret eden Kasapoğlu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli'den üniversite hakkında bilgi alarak üniversiteye gençlik merkezi yapılacağının müjdesini verdi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada İskenderun ilçesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, İskenderun'un gençlerinin potansiyelinin ayrı bir önem arz ettiğini belirterek, Bakanlık ve İskenderun Belediyesi olarak çok güzel projeler planladıklarını kaydetti.

Türkiye genelinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesini çok önemsediklerinin altını çizen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda mevcut havuzlarımızın rehabilitasyonun yanında İskenderun'umuzdaki bir mahallemize butik bir havuz inşası yönünde karar aldık. Onun müjdesini vermek istiyorum. Bunun yanında İskenderun'umuzun değişik mahallelerine 10 adet futbol, voleybol, basketboldan oluşan semt sahalarının inşası noktasında belediye başkanlarımızla, yerel yöneticilerimizle, milletvekillerimizle bir karar aldık. Bunun müjdesini değerli İskenderunlularla paylaşmak isterim."

Daha sonra yanındakilerle beraber ilçe merkezinde tur atan Kasapoğlu, yolda ve kafedeki vatandaşlarla sohbet etti.

İskenderun Kaymakamlığı binasını da gezen Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada mevcut Kaymakamlığın yeni yerine taşınmasının ardından burasının gençlik merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

Kasapoğlu, Belen ilçesine de geçerek burada AK Parti Belen Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasında Hatay'ın ve tüm ilçelerin medeniyetin, kültürün, irfanın, ensar olma ruhunun pekiştiği beldeler olduğunu belirtti.

Belen ilçesinin talebi olan iki halı saha bir futbol sahası yapacaklarının müjdesini veren Kasapoğlu, "Sportif anlamdaki tesisleşmeyi yurdumuzun her noktasına gerçekleştirmek adına kararlı olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Elbette spor sadece futboldan ibaret değil. Sporun farklı branşları var ve bu branşları, yetenekleri, ilgisi ölçüsünde tüm vatandaşlarımızın da sahiplenmesi gerektiğini de inanıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirdikleri spor hamlesinde gençliğe hizmet noktasında çok güzel tesisler yaptıklarını söyledi.

Yerel seçimde adaylarına partililerden destek isteyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef şer zihniyeti hiçbir zaman rahat durmuyor. AK Parti'miz ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin karşısına bir şer ittifakı ortaya çıktı ve bizler de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak el ele gönül gönüle bir aradayız. İnşallah 31 Mart gecesi sizler oylarınızla bu şer ittifakına en güzel cevabı vereceksiniz."






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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 01:12
  1. belen
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Hatay
  4. İskenderun

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