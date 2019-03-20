Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak20 Mart 2019 Çarşamba 16:38
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Kasapoğlu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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