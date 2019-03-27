0553 313 94 23

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya: "Yeli ve milli olandan yanayım"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir’de katıldığı programda Milli Takımın başarısı üzerine sorulan soru üzerine "Ben her zaman yerli ve milli olandan yanayım" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:40
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya: "Yeli ve milli olandan yanayım"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir’de katıldığı programda Milli Takımın başarısı üzerine sorulan soru üzerine "Ben her zaman yerli ve milli olandan yanayım" dedi.


Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile Kırşehir programına Valilik ziyareti ile başladı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret eden Yerlikaya ve Davulcu, bir süre sohbet ederek şeref defterini imzaladı.


Kırşehir Valiliği temaslarının ardından konuşan Yerlikaya, "İlim neredeyse gidip almak bizim vazifemizdir. Bu hadisle sabittir ama ben yerli ve milli olandan yanayım. Her daim gönlüm görüşüm yerli ve milli olandan yanadır. Şenol hoca da yerli ve millidir. Arnavutluk’ta maçta ufak tefek aksaklıklar oldu ama Moldova’da yavaş yavaş dirilme oldu" diye konuştu.


İzlanda maçında millilerin çıkışlarını pekiştireceklerini ifade eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Uzun zamandan beri futbol milli takımımızda bir duraksama bir gerileme dönemi vardı. Aslan da yattığı yerden kalkıyor. Cumhurbaşkanımız da Moldova maçının ikinci yarısına yetişebildi bu kadar yoğunluğun arasında takımımız genç, istekli ve arzulu. Oynadıkça birbirine bağlanmaya başladı. Meseleye daha sıkı sarılmaya başladılar. Ben futbolun 2019’daki sezondan sonra milli ruhla ve ligde çok başarılar elde edebileceğini bu çıkışında daha güçlü şekilde devam edeceği arzusu içerisindeyim ve görüyorum."


Yerlikaya ve Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, AK Parti İl Teşkilatını da ziyaret ederek parti yöneticileri ile istişare toplantısına katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    1. Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    2. Savaş mağduru çocuklar için kermes
    3. Galatasaray'dan transfer bombası Kevin..
    4. Marble 25. kez “merhaba” dedi
    5. Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı
    6. Başkan Görmez’den Barış Yapı çıkarması
    7. Tezcan Karakuş TÜGİK YİK Genel..
    8. Mardinliler yavru köpek için seferber..
    9. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    10. "Huawei P30 serisi, mobil..
    11. İhlas Koleji öğrencisinden üç Türkiye..
    12. Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken..
    13. Bodrum’da Ahmet Aras sevgisi git gide..
    14. Terör saldırısından sonra Yeni..
    15. Dr. Tahir Ateş seçim çalışmalarına hız..
    16. "Refah istiyoruz"
    17. Kaman ilçe Belediye Başkanı Talu:
    18. Kındam Mahallesinde asfalt çalışmaları..
    19. Öğrencilere ‘Yabancı Madde..
    20. Talasgücü’nde oyunculara 5 gün izin
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!