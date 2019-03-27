Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya: “Aslan yattığı yerden kalkmaya başladı”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek başladı. Yerlikaya’ı Nevşehir Valiliğinde Vali İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Nevşehir Valiliği şeref defterini imzalamasının ardından yaptığı açıklamada futbol milli takımı için aslan yattığı yerden kalkıyor dedi. Yerlikaya, “Önümüzdeki ay içerisinde başlayacak olan Avrupa Güreş Şampiyonasında iyi başarılar geleceğine inanıyorum. Dün malumunuz Moldova karşısında Türkiye’nin bir zaferi ondan önce 2 gün önce Arnavutluk karşısında zaferi inşallah bu ivmeyi önümüzdeki İzlanda maçında da gösterecektir milli takımımız. Aslan yattığı yerden kalkmaya başladı. Bugüne kadar futbolda evet bir durma süreci yaşandı. Milli takımımız Şenol Güneş hocayla birlikte bir ivmeyi yakaladı. Her zaman diyoruz biz tabi ki yabancılara kapılarımız her zaman açıktır, kapalı değildir. Ama benim şahsi gönlümden geçen yerli ve milli olandır. Şenol Hoca da yerli ve milli bir hocamızdır. Milli takımı layıkıyla yönettiği takımı da motive ettiği aşikardır. Oynanan iki maçta bu heyecanı göstermiştir. Büyük başarılar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.