0553 313 94 23

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Nevşehir’i ziyaret etti

Bir dizi incelemelerde bulanmak üzere Nevşehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 16:00
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Nevşehir’i ziyaret etti

Bir dizi incelemelerde bulanmak üzere Nevşehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.


Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’nun Vali Aktaş’ı ziyaretlerine, AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı’da eşlik etti.


Ziyaretin ardından Nevşehir’de ki spor tesislerinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Vali Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ile birlikte, yeni dönem spor projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Bakan Yardımcısı Sayın Sinan Aksu’nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı,"Kıymetli dostumuz, yoldaşımız, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan Aksu’yu Nevşehir’imizde ağırlamaya başladık. Kendilerine sportif alanda Nevşehir’i marka ve cazibe merkezi konumuna getirecek projelerimizi anlattık. 2 üniversitesi ve binlerce öğrencisi ile üniversiteler şehri olan Nevşehir’imizde ülkemizi geleceğe taşıyacak bu gençlerimizin rahatı ve konforu için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile hayata geçirmek istediğimiz projelerimizin detayları hakkında bilgiler verdik, destek istedik. Şimdi vakit hayalleri hayatlara dönüştürme vakti. Bir takım ziyaretler için şehrimize gelen GSB Bakan Yardımcımız Sinan Aksu ile Nevşehir Gazi Stadımızı gezerek incelemeler yaptık. Sonuç mu? Gençlik Spor Bakanlığı her daim Nevşehir’in ve Nevşehirlinin yanında olacak” dedi.


AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de açıklamasında,"Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan Aksu ile ilimizdeki KYK öğrenci yurtlarımızı ve spor tesislerimizi ziyaret ediyoruz. “Gençlerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurları için 16 yıldır hep birlikte çalışıyoruz. Tüm çabamız, gelecek nesillerimiz adına” diye konuştu.


Aksu, Nevşehir’de STK’larla buluştu


Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, öğle yemeğinde Nevşehir STK Başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi. Aksu, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rasim Başkanın döneminde Nevşehir için her türlü spor ve gençlik yatırımının yapılacağının sözünü verdi. Rasim Başkan ile Nevşehir’in bambaşka bir çehreye kavuşacağına inanıyorum"şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat’ta iki tarihi eser arasındaki engel kalkıyor
    1. Tokat’ta iki tarihi eser arasındaki..
    2. Adana Valiliğinden "dolandırıcı"..
    3. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına..
    4. Diyanetten "aile" temalı kısa film ve..
    5. AK Parti'nin Muğla mitingi
    6. VakıfBank'a Global Brands Magazine'den..
    7. AK Parti'nin Muğla mitingi
    8. İYİ Parti'nin Meclis başkan adayı..
    9. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin..
    10. Vatikan’daki Pedofili Zirvesi’nde bir..
    11. Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları..
    12. Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi..
    13. Trakya'ya "kuvvetli kar yağışı" uyarısı
    14. UEFA'dan AEK'ya ertelemeli men cezası
    15. Sevginin saf hali! Binali Yıldırım'ı..
    16. "81 ilde doğal gaz kullanıma hazır..
    17. HRÜ tarım fuarında yerini aldı
    18. "ABD Afganistan'daki rolü için..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elma tanzimi..
    20. Ekinci seçim bürosu açtı
    21. Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarına..
    22. Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na..
    23. Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu..
    24. Hava, kara ve deniz... İstanbul'da dev..
    25. Okullarda keşfedilen 2 öğrenci..
    26. Mermer ihtisas OSB’nin kamulaştırma..
    27. Filenin şampiyonları yemekte buluştu
    28. AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Şentop..
    29. Başkan Erdoğan Muğla'da konuşuyor
    30. Ünverdi, Gaziantep’in üretim gücünü..
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...