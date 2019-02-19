Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bakanlığın çalışmalarını yerinde tespit etmek amacıyla Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunları Ankara'da masaya yatırıp, istişare edip daha hayırlı hizmetler edilmesinin yoluna doğru gideceğiz." dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ve beraberindekilerle Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra makamda Vali Hüseyin Aksoy'la sohbet eden Yerlikaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Yerlikaya, bakanlığın çalışmalarını yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bunları Ankara'da masaya yatırıp, istişare edip daha hayırlı hizmetler edilmesinin yoluna doğru gideceğiz. İnşallah bu ziyaretlerimiz hayırlı, bereketli olur." diye konuştu.

Vali Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kocaeli, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın görev alanına giren konularda belirli çalışmaları ortaya koyan, spor tesislerini geliştiren bir il. İki üniversitesi olan bir kent, KYK bakımından da oldukça önem arz eden bir il. Bu hususta yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmaları istişare etmek üzere bugünlerini Kocaeli'ye ayırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yerlikaya, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve partililerle sohbet etti.





- "Çalışmalarımıza tam gazla devam ediyoruz"





Burada gazetecilere açıklama yapan Hamza Yerlikaya, aile bütünlüğünü korumak için kardeşlerini ziyarete geldiğini ifade ederek, "Hem çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk hem de bizim kendi alanımızla alakalı temel ihtiyaçların, sorunların neler olduğunu görebilmek, bunları raporlayıp Bakanımızla istişare ederek, çözme noktasında çalışmamız var. Bu sadece Kocaeli iliyle sınırlı değil. 81 ilimizi kapsıyor. Şu anda sahadayız." şeklinde konuştu.

Kocaeli'de AK Parti teşkilatının tüm birimlerinde birlikteliğin sağlandığını gördüklerini vurgulayan Yerlikaya, "Allah bozmasın, 31 Mart sonunda da hayırlı haberlerin geldiği noktada olur diye temenni ediyoruz. Çalışmalarımıza tam gazla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, daha sonra Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) ziyaret etti.



