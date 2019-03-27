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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya;

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliğini ziyaretinde, gençlere; "31 Mart yerel seçimlerini sadece belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin"dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:52
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya;

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliğini ziyaretinde, gençlere; "31 Mart yerel seçimlerini sadece belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin"dedi.


Hep birlikte gençlerle Türkiye’nin 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Yerlikaya, "Demokrasinin güzelliği ile bazı genç arkadaşlarımız oy kullanacak. Yaşı 18’den küçük olanlar ise oy kullanmayacak ama ailesine, eşine, dostuna, oy kullananlara söylemleri olacaktır. Bugün seçilme yaşını 18’e indirip, gençlerimizi onurlandırmış bir liderimizin seçimine dahil olacağız. O zamanlar Cumhurbaşkanımızı eleştirenler, ’çocuklardan idareci mi olur’ diyenlere rağmen seçilme yaşını 18’e düşüren, gençlere ’beni seçen, seçebilen, oy verebilen, tabii ki de seçilmeli’ diyen bir liderin partisiyiz. TÜGVA da bu anlamda Cumhurbaşkanımızın kıymetlisidir, değerlisidir, TÜGVA’yı her daim desteklemiştir."diye konuştu.


Yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin yerel anlayışla düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü;


"31 Mart’ı bir yerel seçim gibi, sadece bir belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin. Burada sandıkta atılan her oy, Recep Tayyip Erdoğan’a atılmış bir oydur. Bu sandıkta atılan her oy Orta Doğu’da, Afrika’da, Balkanlarda, ’kimsemiz yok mu’ dendiğinde önce Allah, sonra Recep Tayyip Erdoğan’a, mazlumların sesi olan bir Cumhurbaşkanına atılan oydur. Bu sandıkta atılan her oy, ümmetin kabul edilmiş duasına atılan bir oydur. Onun için bu hassasiyetle yolumuza hızla devam edelim. Kafası karışık arkadaşlar vardır, dışarıda da vardır. Bunlarla konuşalım, gerçekleri, doğruları anlatalım."


Cacabey Gençlik Merkezi’ni de ziyaret eden Yerlikaya, yetkililerden bilgi aldıktan sonra Kırşehir’den ayrıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:52
  1. doğa

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