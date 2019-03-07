Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Tekirdağ'da





TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Tekirdağ'a geldi.

Kentte ilk olarak Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Aksu, yetkililerden bilgi alıp, öğrenci aileleriyle sohbet etti.

Aksu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yaptırılan ve Trakya'nın en büyük olimpik buz pateni pisti olma özelliği taşıyan tesiste incelemelerde bulundu.

Buradan Atatürk Spor Salonu'na geçen ve yetkililerden bilgi alan Aksu, Tekirdağ'daki amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Amatör spor kulübü yöneticilerinin isteklerini dinleyen Aksu, daha sonra kentten ayrıldı.