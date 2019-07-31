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"Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" hayata geçti

- GSB ile 5 üniversite arasında imzalanan protokolle, üniversiteli gençlerin eğitimle edindikleri bilgi, beceri, yetkinlikleriyle serbest zamanlarını, maddi ve manevi potansiyellerini sistemli bir şekilde sosyal sorunların çözümüne ve sosyal hizmetlerin sağlanmasına yöneltmeleri hedefleniyor

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:09
"Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" hayata geçti


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" hayata geçti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 184. maddesine dayanılarak hazırlanan protokolle, üniversiteli gençlerin eğitimle edindikleri bilgi, beceri, yetkinlikleriyle serbest zamanlarını, maddi ve manevi potansiyellerini sistemli bir şekilde sosyal sorunların çözümüne ve sosyal hizmetlerin sağlanmasına yöneltmeleri hedefleniyor.

İmzalanan protokolün birinci maddesinde beş ana amaç ve alt hedefleri belirlenerek imza altına alındı.

Protokolle üniversite kampüslerinde eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalar yapmak amacıyla Gençlik Merkezi veya Gençlik Merkezi Ofisleri (Genç Ofis) kurulacak, öğrencilerin bilimsel, mesleki, kişisel, sosyal ve fiziki gelişimlerine gönüllülük algılarının güçlendirilmesine ve toplumsal sorumluluklarının farkında olan birey olarak yetişmelerine katkı sağlanacak.

Başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaç duyduğu sosyal ve toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesine destek olmak da amaçlar arasında yer alacak.

Üniversitelerde gönüllülük faaliyetlerinin seçmeli ders haline getirilerek, ülkede gönüllü faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması konusunda iş birliği yapılarak, üniversiteli gençlerin eğitimle edindikleri bilgi, beceri, yetkinlikleriyle serbest zamanlarını, maddi ve manevi potansiyellerini sistemli bir şekilde sosyal sorunların çözümüne ve sosyal hizmetlerin sağlanmasına katkı amaçlanıyor.

"Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" ile belirlenen alt amaçlar ise şöyle sıralandı:

- Öğrencileri sosyal sorunların çözümüne katmak ve sorunların çözümünde akademik bilgi, beceri ve yetkinlikleriyle maddi ve manevi potansiyel ve enerjilerinden yararlanmak,

- Paylaşmanın, gönüllülüğün yaygınlaşmasıyla öğrencilerin topluma hizmet alışkanlığını geliştirmek,

- Üniversite öğrencilerine sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci kazandırmak,

- Öğrencilerin daha nitelikli yetişmesine ve iş hayatında daha başarılı olmalarına katkı sağlayan deneyim ortamları oluşturmak,

- Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında ihtiyaç duyulan hizmetlerin bir bölümünü gönüllü insan kaynağıyla karşılamak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı imzalanan protokolle, "gençlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve ülkemiz gençlerinde gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve gönüllü gençlerin tespiti ve gönüllülük hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin ihtiyaç olabilecek tüm lojistik-destek hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak.

"Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" tarafların imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve 5 yıl boyunca geçerli olacak.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:09
  1. gençlik ve gönüllülük iş birliği protokolü
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı

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