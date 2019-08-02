Merkezi Diyarbakır’da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ile Gençlik ve Değişim Derneği gönüllülerine yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Kurum çalışanları tarafından verilen ilk yardım eğitimini alan 18 kursiyere sertifikaları verildi.

Konu ile ilgili konuşan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, dernek gönüllülerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlediklerini söyledi. Suvari, "Gerçekleştirdiğimiz projelerin yanında çeşitli eğitimlerle de gönüllerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ünün desteği ile gönüllülerimize yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz sertifikalarını aldı" dedi.