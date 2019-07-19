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Gençlik Tarım Zirvesinde Türkiye’yi temsil edecek

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Uğur Gönül, 4-6 Kasım tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleştirilecek Gençlik Tarım Zirvesinde (Youth Ag Summit) Türkiye’yi temsil edecek.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:07
Gençlik Tarım Zirvesinde Türkiye’yi temsil edecek

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Uğur Gönül, 4-6 Kasım tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleştirilecek Gençlik Tarım Zirvesinde (Youth Ag Summit) Türkiye’yi temsil edecek.


45 farklı ülkeden gıda güvenliğini savunan 100 genci bir araya getirecek Gençlik Tarım Zirvesi, 4-6 Kasım tarihleri arasında Brezilya’da yapılacak. Zirvede Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Uğur Gönül, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da dünyanın örnek kırsal kalkınma modeli seçilen Tire Süt Kooperatifinin nasıl başardığını anlatacak.


2050 yılına kadar hızla artacak dünya nüfusunun nasıl besleneceği konusunda sorunların üstesinden gelmek için 18-25 yaş arası gençleri bir araya getirecek Gençlik Tarım Zirvesine, bu yıl 140 ülkeden 2 bin 800 kişi başvurduğu öğrenildi.


Yapılan değerlendirme sonucunda seçilen Yaşar Üniversitesi Öğrencisi Uğur Gönül, "Tarıma olan ilgim ortaokul sıralarında aldığım tarım teknolojileri dersi ile başladı ve zamanla büyüdü. Gençlerin daha iyi bir gelecek için fikirlerini üreteceği ve tartışacağı böylesi bir zirvede yer alabilmekten büyük mutluluk duyuyorum. Brezilya’da düzenlenecek zirvede, küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri güçlü bir işbirliği ile bir araya getiren bölgesel kooperatiflerden bahsedeceğim. Bunun en başarılı örneklerinden biri ülkemizin en büyük kooperatiflerinden biri haline gelen Tire Süt Kooperatifi’dir. Zirvede kooperatifin işleyişinden ve projelerinden bahsedeceğim. Zaten burada da amaç yeni fikirlerden ziyade dünyada başarı gösteren projeleri bir araya getirmek. Ayrıca bir hukukçu olarak da ülkemizde tarım arazilerinde yaşanan miras sorunları dikkatimi çekiyor. Maalesef miras sonrası bölünen tarım arazileri çeşitli sebeplerden ekilip, biçilmiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:07
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