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Gençlik Spor Müdürlüğünde 24 personel için kura çekimi yapıldı

NiğdeGençlik Spor İl Müdürlüğünde istihdam edilmek üzerekişi için kura çekildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:15
Gençlik Spor Müdürlüğünde 24 personel için kura çekimi yapıldı

NiğdeGençlik Spor İl Müdürlüğünde istihdam edilmek üzerekişi için kura çekildi.


Müdürlük bünyesine Güvenlik Görevlisiengelli ve hükümlü Temizlik Görevlisi,Şoför, Isıtma ve sıhhi tesisatçı, Elektrikçi, Can Kurtaran branşlarında görev alacak 17 personeliçin kura çekimi noter huzurunda yapılırken, KPSS puanına göre de Gençlik Lideri ile birlikte toplam 24 kişi istihdam edilecek.


Niğde gençlik Spor İl Müdürü Faruk Boduroğlu veİş Kur il Müdürlüğü görevlileriNoter yetkililerinin hazır olduğu kura çekiminde 14 kişi belirlendi


Engelli ve Hükümlü Temizlik Görevlisiolarak 6 kişilik kadroya497 kişi , 5 kişilik Güvenlik Görevlisi kadrosuna 477 kişi, 2 kişilik Şoför kadrosuna 305 kişi, 1 kişilik sıhhi tesisatçı kadrosuna 24 kişi, 1 kişilik Elektrikçikadrosuna 93 kişi, 2 kişilik can Kurtaran kadrosuna 25 kişiolmak üzere toplam 1397 kişi başvurdu.


Kura çekimi sonuçlarınınGençlik ve Spor il müdürlükleri üzerinden duyurulacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:15
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