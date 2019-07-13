Gençlik Spor Bakanlığı personellerinden Bilecik’e ziyaret Gençlik ve Spor Bakanlığı personelleri, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’a ziyarette bulundular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelleri, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’a ziyarette bulundular.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yıldız, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı Şube Müdürleri Şevket Özerdem, Mustafa Balcı, Sportif Eğitim Uzmanları Derya Bilir ve Gizem Ergün ilimizde bulunan özel spor salonlarının denetlenmesi ve sicil lisans birimini iş ve işlemlerinin kontrolünü sağlamak amacıyla bizleri ziyarette bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar” dedi.

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