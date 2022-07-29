'Gençlik Spor Bakanı ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürüne açık mektup'

Üniversite tercihleri henüz yapılmadı. Tercihler yapılıp yerleştirmeler yapıldıktan sonra öğrenciler ve aileler yurt arama derdine düşecekler. İlk başlarda yurtlardaki kapasite yetersiz olduğu için birçok öğrenci açıkta kalır. Yıllardır bu durum hep böyle olmuştur. Geçen sene de böyle oldu. Muhalefet de bu durumu fırsat bilerek hemen tezvirata başladı. Bu sene de aynı şeyi yapacaklardır. Seçimlerin yaklaştığı aylarda böyle aleyhte bir propaganda AK Parti’ye 2-3 puan kaybettirecek. Bu tehlikeye karşı henüz vakit geçmeden şimdiden tedbir alınmalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ona bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki yurtlarının (yeni bina yapmadan bina kiralayarak) sayılarını artırarak müracaat eden her öğrenciyi yurda yerleştirmesi gerekir. Aksi halde yıkıcı ve bölücülerin eline malzeme vermiş olur. Şimdiden tedbir alınarak bunun önlenmesi lazım.

Öğrenciler mecbur kalmadıkça yurtları tercih etmiyorlar. Çünkü yurda giriş çıkış saatleri bellidir, arkadaş getiremezsiniz v.b. Bu yüzden öğrenciler zaman geçtikçe imkanı olanlar ev bulup üç-beş arkadaş bir eve çıkarlar. Yurttan kaydını sildirirler. Bu şekilde zamanla yurtlarda boşluklar olur. Doluluk oranı düşer. Sonraki aylarda bu durumdaki yurtlarda birleştirmeler yapılarak bazıları kapatılabilir. Ama ilk başta hiç kimseyi açıkta bırakmayıp bölücülerin eline malzeme vermemek gerekir.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlı’ğı gençleri kazanmak ve eğitmek için hiçbir çalışma yapmıyor. Gençlerin AK Parti’yi daha iyi tanımaları için, Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerini daha iyi anlatmalıdır. Bu bakanlık gençleri eğitmek ve kazanmak için politikalar geliştirmelidir.