0553 313 94 23

Gençlik Politikaları Tepebaşı’ndakonuşuluyor

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 12 gençlik meclisinin katılımıyla Gençlik Politikaları Çalıştayı-Buluştay 2019 başladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:09
Gençlik Politikaları Tepebaşı’ndakonuşuluyor

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 12 gençlik meclisinin katılımıyla Gençlik Politikaları Çalıştayı-Buluştay 2019 başladı.


Tepebaşı Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen projede kolaylaştırıcılık rolünü Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Toy Gençlik Derneği yürütüyor. Buluştayın açılışına,katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç konuşmasında katılımcılara ‘Eskişehir’e hoş geldiniz’ diyerek, buluştayın verimli geçmesi temennilerinde bulundu.


Başkan Ataç, gençlerin daha aktif olarak politika yapmaları gerektiğine, toplumun başta gençleri olmak üzere tüm kesimleri kapsayacak eşit, aktif ve katılımcı politikalara ihtiyacı olduğuna da değindi. Artık insanların gülen, sıcak ilişkiler kuran ve kucaklayıcı siyasetçilere yöneldiğine dikkat çeken Ataç, “İstatistiklerde iktidar partisinin belediyelerinden muhalefet partisinin belediyelerine bir göç var. Demek ki insanlar 17 yılda bazı şeylerden sıkılmışlar ve bu tarz göçlere kalkışıyorlar. 17 milyonluk İstanbul’da kazanan belediye başkanı üslubuyla kazandı. Demek ki insanlar artık gülen, sarılan, sıcak ilişkiler kuran siyasetçiler istiyor. Parmak sallayan, tehdit eden siyasetçilerden insanlar artık bıkmış. Bu bunu gösteriyor. Onun için kendi aramızda da sıcak ilişkiler kurmamız, birbirimize destek olmamız çok önemli. Bunların olduğu yerde gerçekten insan çoğalıyor. Artık bölünen, farklı şeyler ortaya koyanlar yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Hani bir tabir vardır demek ki artık fabrika ayarlarına dönülmeye başlandı” ifadelerini kullandı.


5 gün sürecek buluştayda, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin yanı sıra Eskişehir Odunpazarı, İzmir Buca, Manisa Akhisar, Denizli, Mersin Toroslar, Konya, Antalya, Adana Çukurova, Şanlıurfa ve Bursa Nilüfer’in gençlik meclisleri yer alıyor. Buluştay süresince gençler tarafından Türkiye’de gençlik politikaları, gençlik politikalarında gençlik meclislerinin etkisi, Türkiye’de gençlik politikalarının üretilip üretilmediği ve üretilen politikaların ne kadar yeterli olduğu konuları ele alınacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:09
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    1. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    2. Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    3. PKK'lı teröristlere ait silah ve..
    4. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    5. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    6. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    7. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    8. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    9. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    10. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    11. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    12. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    13. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    14. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    15. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    16. İzmir'de orman yangını
    17. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    18. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    19. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    20. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    21. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    22. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    23. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    24. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    25. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    26. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    27. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    28. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    29. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    30. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı