Gençlik Politikaları Tepebaşı’ndakonuşuluyor

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 12 gençlik meclisinin katılımıyla Gençlik Politikaları Çalıştayı-Buluştay 2019 başladı.

Tepebaşı Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen projede kolaylaştırıcılık rolünü Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Toy Gençlik Derneği yürütüyor. Buluştayın açılışına,katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç konuşmasında katılımcılara ‘Eskişehir’e hoş geldiniz’ diyerek, buluştayın verimli geçmesi temennilerinde bulundu.

Başkan Ataç, gençlerin daha aktif olarak politika yapmaları gerektiğine, toplumun başta gençleri olmak üzere tüm kesimleri kapsayacak eşit, aktif ve katılımcı politikalara ihtiyacı olduğuna da değindi. Artık insanların gülen, sıcak ilişkiler kuran ve kucaklayıcı siyasetçilere yöneldiğine dikkat çeken Ataç, “İstatistiklerde iktidar partisinin belediyelerinden muhalefet partisinin belediyelerine bir göç var. Demek ki insanlar 17 yılda bazı şeylerden sıkılmışlar ve bu tarz göçlere kalkışıyorlar. 17 milyonluk İstanbul’da kazanan belediye başkanı üslubuyla kazandı. Demek ki insanlar artık gülen, sarılan, sıcak ilişkiler kuran siyasetçiler istiyor. Parmak sallayan, tehdit eden siyasetçilerden insanlar artık bıkmış. Bu bunu gösteriyor. Onun için kendi aramızda da sıcak ilişkiler kurmamız, birbirimize destek olmamız çok önemli. Bunların olduğu yerde gerçekten insan çoğalıyor. Artık bölünen, farklı şeyler ortaya koyanlar yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Hani bir tabir vardır demek ki artık fabrika ayarlarına dönülmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

5 gün sürecek buluştayda, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin yanı sıra Eskişehir Odunpazarı, İzmir Buca, Manisa Akhisar, Denizli, Mersin Toroslar, Konya, Antalya, Adana Çukurova, Şanlıurfa ve Bursa Nilüfer’in gençlik meclisleri yer alıyor. Buluştay süresince gençler tarafından Türkiye’de gençlik politikaları, gençlik politikalarında gençlik meclislerinin etkisi, Türkiye’de gençlik politikalarının üretilip üretilmediği ve üretilen politikaların ne kadar yeterli olduğu konuları ele alınacak.