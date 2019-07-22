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Gençlik Parkı’nda renk cümbüşü yaşanıyor

Marmaracık Mahallesi’ne Ergene Belediyesi tarafından yapılan Yüzüncü Yıl ve Gençlik Parkı ağaç fenerleri ile süslenerek renkli bir görüntüye kavuşturuldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
Gençlik Parkı’nda renk cümbüşü yaşanıyor

Marmaracık Mahallesi’ne Ergene Belediyesi tarafından yapılan Yüzüncü Yıl ve Gençlik Parkı ağaç fenerleri ile süslenerek renkli bir görüntüye kavuşturuldu. Gecenin karanlığında ağaç fenerleri ile aydınlanan çocuk parkında güzel bir renk cümbüşü yaşanıyor.


Ergene Belediyesi tarafından Marmaracık Mahallesi’ne yapılan ve kısa bir süre sonra resmi açılışı yapılacak olan Yüzüncü Yıl ve Gençlik parkında ki ağaçlara Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından farklı renklerde ağaç fenerleri konuldu. Bu sayede havanın kararması ile ortaya çıkan rengarenk görüntü mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanıyor.


Marmaracık Mahallesi’ne yapılan bu güzel parkın mahallelerine ayrı bir güzellik kattığını belirten vatandaşlar, “Belediyemiz tarafından mahallemize yapılan bu büyük park hem çocuklarımız hem de bizler için büyük bir değer. Özellikle akşam saatlerinde ailemizle birlikte keyifle vakit geçireceğimiz çok güzel bir sosyal alanımız oldu. Ağaç fenerleriyle de süslenen parkımız da oluşan bu güzel manzarayı izlemek çok büyük mutluluk” dediler.


Marmaracık Mahallesi’ndeki Yüzüncü Yıl ve Gençlik Parkı’nın ağaç fenerleri ile süslenmesiyle görsel bir şölen oluştuğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Akşam saatlerinde renkli ağaç fenerleri ile parkımız gök kuşağı gibi izlemekten büyük keyif aldığımız harika bir görüntü oluşturuyor. Marmaracık Mahallemizde bulunan vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yeni parkımızı hizmete soktuk. Ergene Belediyesi olarak amacı sadece ve sadece halkına hizmet etmek olan görev bilinci ile çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
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