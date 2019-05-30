0553 313 94 23

"Gençlik Paketleri" CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gençlere ulaştı

CarrefourSA, TOG ile gerçekleştirdiği “Gençlik Paketi” kampanyası kapsamında toplanan paketleri gençlere teslim etti

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:03
"Gençlik Paketleri" CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gençlere ulaştı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiği "Gençlik Paketi" kampanyası kapsamında topladığı temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, gençlere ulaştırdı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiği "Gençlik Paketi" kampanyası kapsamında topladığı temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, gençlere gönderdi.

Gençlik Paketleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü’nün katılımıyla 29 Mayıs, Çarşamba günü İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen törenle öğrencilere teslim edildi.

- Kampanya ile hedef, bin gence ulaşmak.

Açıklamada kampanyaya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak bugüne kadar attıkları her adımda toplum yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yeni Neslin Sabancısı prensibiyle gençlerin bugünümüz olduğuna inanıyor ve gençliğe yapılan yatırımları önemsiyoruz. Bu doğrultuda da Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 'Destek Lazımsa CarrefourSA' diyerek 17 Mayıs’ta yeni bir kampanyaya imza attık. Mevcut cep harçlıklarıyla ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını giderebilen gençlerin temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçları da son derece önemli.

Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak amacıyla müşterilerimizle birlikte el ele vererek Türkiye’nin 53 ilindeki 611 marketimizde Gençlik Paketi ismiyle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri 19 TL’den satışa sunduk. Kısa zamanda toplanan paketleri Toplum Gönüllüsü gençlerin tespit ettiği gençlere ulaştırdık. Sorumlu perakendeci anlayışımız doğrultusunda gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Çitilgülü de, toplum gönüllüsü gençlerin 17 yıldır toplumsal sorunlara çözüm yaratmak amacıyla çok çeşitli temalarda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "CarrefourSA'nın desteği ile yürüttüğümüz 'Gençlik Paketi' kampanyası kapsamında 1 -31 Mayıs'da CarrefourSA müşterileri, gençlere destek olabilmek için kişisel bakım ürünleri satın aldı. CarrefourSA da bu ürünlerin yer aldığı paketleri, gençlerin tespit edecekleri okullarda dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Gençlere ve gençliğin gücüne inanan CarrefourSA’ya ve duyarlı CarrefourSA müşterilerine, gönüllü çalışmalarıyla enerjilerini toplum için kullanmayı seçen tüm Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-19 TL’ye Gençlik Paketi

CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamındaki Gençlik Paketleri’nde, CarrefourSA müşterilerinin marketlerden ve carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları temizlik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor.

Gençlere destek amacıyla 19 TL’den satılan paketlerde diş macunundan deodorant spreye, şampuandan jilete, kadın pedinden ıslak mendile kadar kız ve erkek öğrencilere yönelik farklı kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:03
  1. CarrefourSA
  2. tog

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? İstanbul TOKİ Tuzla, Başakşehir, Silivri kuraları
    1. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman..
    2. Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet..
    3. Başkanı Sümer anız yangınları..
    4. Besni’de görsel sanatlar teknoloji..
    5. Samsat’ta ses yarışması yapıldı
    6. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
    7. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    8. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    9. Organ bağışçıları için mevlit
    10. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    11. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    12. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    13. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    14. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    15. TİKA'dan Bakü'de iftar
    16. TBMM Genel Kurulu
    17. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    18. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    19. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    20. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    21. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    22. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    23. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    24. Bayramda misafirleriniz için..
    25. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    26. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    27. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    28. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    29. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    30. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz