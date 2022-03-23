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Gündem Gençlik nereye koşuyor! Lisede akıllara durgunluk veren saygısızlık
Gündem

Gençlik nereye koşuyor! Lisede akıllara durgunluk veren saygısızlık

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda öğretmeninin yüzünü avuçları arasına alan öğrencinin görüntüleri büyük tepki topladı. Vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na "Atın bu saygısızı okuldan" şeklinde çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 16:51:00 -

Bir lisede, ders esnasında dans edip öğretmeninin yüzünü avuçları arasına alan öğrencinin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Lisede İngilizce dersi esnasında kürsüdeki öğretmenin yanına gelen öğrenci öğretmeninin önünde önce dans ettiği görüldü.

Ardından öğretmenin ellerini avuçlarına alan öğrenciye öğretmenin müdahale ettiği anlar görüldü.

Videoyu öğrencinin arkadaşları çekip sosyal medyaya yüklerken okulun hangi ilde olduğu ile ilgili ise bir bilgi paylaşılmadı.

MEB'e çağrı: Atın bu saygısızı okuldan

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntüler sonrası vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na "Atın bu saygısızı okuldan" şeklinde çağrı yaptı.

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