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Gençlik Merkezlerinden bez torba seferberliği

- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğayı Sev, Doğayı Koru" sloganıyla başlatılan kampanyada, gençler kendi diktikleri 5 bin adet bez torbayı semt pazarlarını gezerek vatandaşlara dağıttı

29 Ocak 2019 Salı 11:09
Gençlik Merkezlerinden bez torba seferberliği


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve bez torba kullanımını teşvik amaçlı yeni bir projeye imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak için kolları sıvadı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğayı Sev, Doğayı Koru" sloganıyla başlatılan kampanyada, gençler kendi diktikleri 5 bin adet bez torbayı semt pazarlarını gezerek vatandaşlara dağıttı.

İlk olarak Ankara Batıkent'te bulunan Gençlik Merkezinde başlatılan kampanyada, gençlik liderleri ve gönüllü gençler yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan 81 ildeki Gençlik Merkezlerinde de yürütülecek kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kampanyada gönüllü gençlerle bir araya gelerek bez torbalarının dikiminde görev alan gençlik lideri Leyla Poyraz, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında böyle projelerin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem ekonomimize, hem doğamıza, hem de sağlığımıza katkı sağlamak için bu projeye destek vermek ve çevremizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaları için bilinçlendirmek en temel görevimiz. Çevreye farklı alanlarda verdiğimiz diğer zararları da düşünürsek bu uygulamanın çok anlamlı olduğunu söyleyebilirim. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için temiz bir çevreye ihtiyacımız var. Gençlik Merkezleri olarak da 'Geri Dönüşüm', 'Sıfır Atık Projesi' gibi birçok çevreci projemiz de bulunuyor." diye konuştu.

Semt pazarlarını gezerek vatandaşlara bez torba dağıtımını yapan gönüllü gençler ise bu tür sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinin içerisinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:09
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