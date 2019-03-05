



ADIYAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki süreçte okullara, üniversitelere de gençlik merkezleri açacağız. Gece gündüz açık olacak. Ne tür projeler istiyorsanız biz size sağlayacağız. Gençlik merkezleri sizin eviniz gibi olacak." dedi.

Kasapoğlu, Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması"nda yaptığı konuşmada, gençlerin internette çok vakit geçirdiğini belirterek, onlara kitap okumaları ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençleri donanımlı yetiştirecek projeler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, gençlik merkezlerinin önemine dikkati çekerek, 2002'de 5 olan gençlik merkezi sayısını 300'e çıkardıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde birçok etkinliğin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu merkezler uluslararası düzeyde. Sizler daha fazlasını hak ediyorsunuz. İnşallah önümüzdeki süreçte okullara, üniversitelere de gençlik merkezleri açacağız. Gece gündüz açık olacak. Ne tür projeler istiyorsanız biz size sağlayacağız. Gençlik merkezleri sizin eviniz gibi olacak. Bu misyonu, kaliteyi, hizmet statüsünü daha yukarılara taşıyacağız. Siz gençler, bizim umudumuzsunuz. Tüm imkanları kullanacağız."





- "Beden eğitimi derslerini verimli kılacağız"





Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, beden eğitimi derslerini daha verimli hale getirmek için Mili Eğitim Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını belirterek, "Seçimden önce tamamlayıp, protokol imzalayacağız. Branşlara göre antrenörler olacak. Beden eğitimi derslerini verimli kılacağız. Sporu engelleyen mevzuatlarla ilgili düzenlemeler olacak. Yeter ki siz spor yapın." diye konuştu.

Kasapoğlu, sokak basketbolu turnuvaları düzenleyeceklerine ve bunun ilkini de Adıyaman'da gerçekleştireceklerine değinerek, ayrıca Adıyaman'da kadınlar için fitness salonu kuracaklarını belirtti.

Yaklaşık 40 öğrenciyi Fenerbahçe-Galatasaray derbisine götürme sözü veren Kasapoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinerek, Türkiye'nin, seçimlere katılma oranı açısından Avrupa ve ABD'nin çok önünde bulunduğunu, bunun da ülke demokrasisinin kökleştiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, ilk defa oy kullanacak gençlere seslenerek, "Yalnız kendiniz için değil ülkenin istiklali ve istikbali için oy kullanacaksınız." ifadesini kullandı.