0553 313 94 23

"Gençlik merkezleri sizin eviniz gibi olacak"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"İnşallah önümüzdeki süreçte okullara, üniversitelere de gençlik merkezleri açacağız. Gece gündüz açık olacak. Ne tür projeler istiyorsanız biz size sağlayacağız. Gençlik merkezleri sizin eviniz gibi olacak"

05 Mart 2019 Salı 16:39
"Gençlik merkezleri sizin eviniz gibi olacak"


ADIYAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki süreçte okullara, üniversitelere de gençlik merkezleri açacağız. Gece gündüz açık olacak. Ne tür projeler istiyorsanız biz size sağlayacağız. Gençlik merkezleri sizin eviniz gibi olacak." dedi.

Kasapoğlu, Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması"nda yaptığı konuşmada, gençlerin internette çok vakit geçirdiğini belirterek, onlara kitap okumaları ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençleri donanımlı yetiştirecek projeler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, gençlik merkezlerinin önemine dikkati çekerek, 2002'de 5 olan gençlik merkezi sayısını 300'e çıkardıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde birçok etkinliğin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu merkezler uluslararası düzeyde. Sizler daha fazlasını hak ediyorsunuz. İnşallah önümüzdeki süreçte okullara, üniversitelere de gençlik merkezleri açacağız. Gece gündüz açık olacak. Ne tür projeler istiyorsanız biz size sağlayacağız. Gençlik merkezleri sizin eviniz gibi olacak. Bu misyonu, kaliteyi, hizmet statüsünü daha yukarılara taşıyacağız. Siz gençler, bizim umudumuzsunuz. Tüm imkanları kullanacağız."


- "Beden eğitimi derslerini verimli kılacağız"


Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, beden eğitimi derslerini daha verimli hale getirmek için Mili Eğitim Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını belirterek, "Seçimden önce tamamlayıp, protokol imzalayacağız. Branşlara göre antrenörler olacak. Beden eğitimi derslerini verimli kılacağız. Sporu engelleyen mevzuatlarla ilgili düzenlemeler olacak. Yeter ki siz spor yapın." diye konuştu.

Kasapoğlu, sokak basketbolu turnuvaları düzenleyeceklerine ve bunun ilkini de Adıyaman'da gerçekleştireceklerine değinerek, ayrıca Adıyaman'da kadınlar için fitness salonu kuracaklarını belirtti.

Yaklaşık 40 öğrenciyi Fenerbahçe-Galatasaray derbisine götürme sözü veren Kasapoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinerek, Türkiye'nin, seçimlere katılma oranı açısından Avrupa ve ABD'nin çok önünde bulunduğunu, bunun da ülke demokrasisinin kökleştiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, ilk defa oy kullanacak gençlere seslenerek, "Yalnız kendiniz için değil ülkenin istiklali ve istikbali için oy kullanacaksınız." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:39
  1. Adıyaman
  2. Gençlik
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü
    1. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    2. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    3. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    4. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    5. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    6. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    7. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    8. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    9. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    10. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    11. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    12. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    13. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    14. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    15. Kuaför esnafının talepleri..
    16. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut..
    18. Radısson Hotel Group’dan anlamlı..
    19. Gençler Türkiye Okullar Kick Boks..
    20. Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar