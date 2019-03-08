Gençlik Merkezine gece denetimi Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kilis Gençlik Merkezinde gece denetimi yaptı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kilis Gençlik Merkezinde gece denetimi yaptı.

Gençlik Hizmetleri Genel MüdürüEmre Topoğlu ve Daire Başkanı Halil İbrahim Demir, Kilis Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Kilis Gençlik Merkezinde gece incelemelerde bulundu. Gençlik Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ile Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Çivit’ten bilgi alan Gençlik Hizmetleri Genel MüdürüEmre Topoğlu,7/24 açık Gençlik Merkezini gece ziyaret ederek, gençlerin çalışmalarını yerinde incelediler.

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