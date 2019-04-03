Gençlik Merkezi’nde eğitmen ve velilere madde bağımlılığı bilgilendirmesi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan ortak çalışmayla Gençlik Merkezi eğitmenleri ve velilere yönelik uyuşturucu madde ve madde bağımlılığının farkındalığı konusunda eğitim düzenlendi. Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu "Amacımız, çocuklarımızın uyuşturucu madde ve madde bağımlılığı konularından uzak tutulması" dedi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimle gençlerin, veliler ve eğitmenleri vasıtasıyla madde bağımlılığından uzaklaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

"Amacımız, çocuklarımızın uyuşturucu madde ve madde bağımlılığı konularından uzak tutulması"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, "Uyuşturucu madde ve madde bağımlılığıyla ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Gençlik Merkezimizde bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Burada velilerimiz ve eğitmenlerimiz yer alıyor. Burada verilen eğitimlerin gençlerimizle paylaşılması da amaçlanmaktadır. Amacımız, çocuklarımızın uyuşturucu madde ve madde bağımlılığı konularından uzak tutulması" dedi.

Gençlik Merkezi’ndeki etkinliklere katılan üye gençlere de madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapılmasını amaçladıklarını kaydeden Gençlik Merkezi Müdürü Yolcu, "Buradaki eğitmenlerimizin bu bilgilendirmeye katılmalarındaki amaç da, burada verdiğimiz bağlama, gitar, resim, ebru, fotoğrafçılık, kod adı 2023 ve bilgisayar eğitimlerimize katılan öğrencilerimizin de bilgilendirilmesi" diye konuştu.