Gençlik İftarı’nda buluşan Genç Eyüpsultanlılar ödüllerini aldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ev sahipliğinde Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gençlik İftarı ve ödül töreninde bir araya gelen Genç Eyüpsultanlılar iftar yapıp, ödüllerini aldı.

Yaklaşık 900 gencin bir araya geldiği iftara Genç Eyüpsultanlılarla birlikte AK Parti Gençlik Kolları, Ülkü Ocakları ve Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Meclisi, Genç Kızılay, Genç Yeşilay, Genç Ensar, TÜGVA temsilcileri de katıldı.



İftar sonrası gerçekleştirilen ödül takdimi öncesi gençlere seslenen Başkan Deniz Köken, tüm gençlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bu iftarı her yerde yapabilirdiniz, bizimle yapmayı tercih ettiniz, teşekkür ediyoruz. Davete icabet sünnettir, iftar davetine icabet iki kere sünnettir. Hem bu sünneti yerine getirdiğiniz için; hem bizleri kırmayıp bizlerle beraber olduğunuz için ve Genç Eyüpsultan uygulamasına katkı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu şehri tek başıma yönetmiyorum, bizden sonrada birileri yönetecek, onlarda sizler olacaksınız. En azından neler yapılıp neler yapılmadığını görün diye Genç Eyupsultan uygulamasını başlatmıştık. Şu anda gençler, yaşlılar, engelliler ve sporcular için neler yapılıyor; neler yapılmıyor biliyorsunuz. Bunları bilerek yapılan yorum ve eleştirilerden verim çıkar ve daha mükemmel bir Eyüpsultan oluşturmamız hasıl olur" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Deniz Köken, birinci olarak Playstation 5 kazanan Begüm Odabaş’a, ikinci olarak tablet kazanan Mustafa Can Tunç’a ve üçüncü olarak bisiklet kazanan Emirhan Kaba’ya ödüllerini takdim etti.



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