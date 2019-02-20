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Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye

Mevlid-i Nebi Haftası Gençlik Bilgi Yarışmasına Bilecik’ten 63 öğrenci katılım gösterirken dereceye giren kadın ve erkek öğrencilere İl Müftüsü Necati Akkuş hediye verdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:47
Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye

Mevlid-i Nebi Haftası Gençlik Bilgi Yarışmasına Bilecik’ten 63 öğrenci katılım gösterirken dereceye giren kadın ve erkek öğrencilere İl Müftüsü Necati Akkuş hediye verdi.


Diyanet İşleri Başkanlığınca üniversite öğrencileri arasında Hz. Peygamber (sav) sevgisini ve örnekli ligini canlı tutmak, Mevlid-i Nebi Haftasına ilişkin bir farkındalık oluşturmak ve müftülüğün gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla ülke genelinde “Mevlid-i Nebi Haftası Gençlik Bilgi Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya Bilecik’ten 63 öğrenci müracaat etti. Yarışmada her ilden birincilik elde eden bir kız ve erkek öğrencinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ödülü ile ödüllendirileceği bildirilmişti. Yarışmada dereceye giren ilk üç bayan ve erkek öğrencilere İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından hediyeleri verildi. Ayrıca Bilecik İl Müftülüğünün yaptığı çalışmalar ve hizmet alanıyla ilgili öğrencilere paylaşımda bulunuldu.


İl Müftülüğünde düzenlenen ödül töreninde Müftü Akkuş’un yaptığı konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:47
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