Gençlerle “AB sohbeti”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, üniversite öğrencilerinin katılımıyla, “Gençlerle AB Sohbetleri” etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, “Gençlerle AB Sohbetleri” etkinliği düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) farklı bölümlerinden yaklaşık 50 üniversite öğrencinin bir araya geldiği etkinliğe Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Avrupa Takımı uzmanlarından Derya Sevinç, interaktif bir ortamda, güncel gelişmeler ışığında, öğrenciler ile Türkiye-AB ilişkilerini tartıştı.

Etkinlikler devam edecek

Etkinlikte konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Toplumun tüm kesimlerinin bilgi ve farkındalık seviyelerinin artırılmasını amaçlayan proje, yıl içindeki etkinliklerle devam edecek. Bu bir iletişim projesidir ve biz de gerçekleştirilen etkinlikler ile mümkün olduğunca çok kişiye ulaşılmasına çalışıyoruz. Bugün de geleceğimiz olan siz değerli öğrencilerimizle bir aradayız. Tabii ki amaç, ulaştığımız kesimlere doğru bilgilerle dokunabilmektir. Bu nedenle oda olarak, AB Bilgi Merkezinin faaliyetlerini önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.