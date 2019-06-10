Gençlerin vazgeçilmezi gençlik merkezleri

Tepebaşı Belediyesi, 3 farklı noktada her yıl on binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamaya sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, hizmet verdiği 3 farklı noktada düzenlenen etkinlikler ile gençlerin verimli şekilde vakit geçirmesine destek olurken; eğitim çalışmaları ile de gelişimlerine destek oluyor. Temmuz 2011 yılında hizmete açılan 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Mart 2014’te hizmete açılan 29 Ekim Gençlik Merkezi’nin ardından her yıl on binlerce genci ağırlayan merkezlerin üçüncüsü; Mart 2019’da 2 Eylül Gençlik Merkezi ismi ile Sütlüce Mahallesi’nde açıldı. Gençlik Merkezleri böylelikle kentin 3 farklı noktasında, düzenlediği etkinliklerin yanı sıra çok sayıda branşta gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ile de daha fazla gence hitap ediyor.

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Bizler, gençlerimizin ülke geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunuzun bilincindeyiz. Onların kendisini geliştirmesi, geleceğimiz için son derece değerli. Bu önemin farkında olarak gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğim. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezlerimizden yılda yaklaşık 40 bin gencimiz yararlanıyor. Bu imkanları değerlendiren gençlerimiz için son olarak 2 Eylül Gençlik Merkezi de hizmete açıldı ve orası da dolup taşıyor. Gençlerimizin eğitime, bilime, kişisel gelişime gösterdiği ilgi, benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan düzenlenecek Yaz Dönemi Kursları, her dönemde olduğu gibi pek çok branşta açılacak. Açılacak eğitim branşları, 17 Haziran tarihinde Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak ve kayıt işlemleri 23 Haziran tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.