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Gençlerin tehlikeli kar eğlencesi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 gencin, halatla otomobilin arkasına bağladıkları plastik bidon içinde kayması görenleri şaşırttı

08 Ocak 2019 Salı 13:07
Gençlerin tehlikeli kar eğlencesi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2 gencin halatla otomobilin arkasına bağladıkları bidon içinde kayak yapması görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Beyşehir ilçesinde günlerdir etkili olan kar ve ardından gelen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokakların karla kaplı olmasını fırsat bilen 2 gencin tehlikeli eğlencesi ise görenleri hayrete düşürdü.

Esentepe Mahallesi'nden Sanayi Sitesi'ne ulaşımı sağlayan caddede, bir otomobilin arkasına halat bağlayan 2 genç, bidon üzerinde kayak yaptı.

Kestikleri plastik bidonun içerisine oturarak kaydıkları görülen gençler ve onları çeken araç, Sanayi Kavşağı'nı döndükten sonra gözden kayboldu.

Caddede tehlikeli şekilde kayak yapan gençler, cep telefonuyla görüntülendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:07
  1. Beyşehir
  2. bidon
  3. gençler
  4. kayak
  5. otomobil

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