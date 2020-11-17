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Siyaset Gençlerin PKK'nın kucağına iten HDP'nin vekilinden ilginç 'yaşam hakkı' çıkışı
Siyaset

Gençlerin PKK'nın kucağına iten HDP'nin vekilinden ilginç 'yaşam hakkı' çıkışı

Gençleri terör örgütü PKK'nın kucağına iten HDP'nin İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, yaşam alanlarını yok edeceği iddiasıyla enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine karşı çıktıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:20:00 - 2020-11-17 18:22:59
Gençlerin PKK'nın kucağına iten HDP'nin vekilinden ilginç 'yaşam hakkı' çıkışı

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin, doğa ve yaşam alanlarını yok edeceğini iddia etti.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dört bir yanında ekoloji örgütlerinin, TBMM Genel Kurulu gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin bugün ortak açıklama yapacaklarını söyledi.

HDP'li vekilden 'yaşam hakk' çıkışı

Ekoloji örgütlerinin ortak açıklamasını okuyan Ersoy, teklifin,"iktidarın ali cengiz oyunlarının devamı" olduğunu ileri sürdü. Teklifin, enerji ve maden şirketlerini daha fazla korumak için hazırlandığını, doğa ve yaşam alanlarını yok edeceğini iddia eden Ersoy, "Bu torba yasa ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) sınırsız yetkiler sağlanmaktadır. Bu yetkiler, HES'lerin artışına neden olacaktır." diye konuştu.

Petrol, doğal gaz, madencilik alanındaki şirketlerin Türkiye'de her türlü denetim mekanizmasından uzak olacağını savunan Ersoy, "Torba yasayı geri çekin. Yaşam alanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Yaşam hakkı torbaya sığmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan HDP'lilerin PKK kucağına ittiği gençler için Diyarbakır anneleri HDP binası önünde eylemlerini devam ettiriyor.

 

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