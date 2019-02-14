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Gençlerin mühendislik alanlarına yönlendirilmesi alt komisyonu

KEFEK Alt Komisyonu Başkanı Derya Bakbak:- "Kadın istihdam oranımız yüzde 35 civarında. Bu rakamı yüzde 45'lere çıkarmak istiyoruz. Bunun için de gençlerimizi fen, matematik ve teknoloji alanlarına yönlendirmemiz lazım"

14 Şubat 2019 Perşembe 17:12
Gençlerin mühendislik alanlarına yönlendirilmesi alt komisyonu

TBMM (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu"nun başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Kadın istihdam oranımız yüzde 35 civarında. Bu rakamı yüzde 45'lere çıkarmak istiyoruz. Bunun için de gençlerimizi fen, matematik ve teknoloji alanlarına yönlendirmemiz lazım." dedi.

Gençleri mühendislik alanlarına teşvik etmeyi amaçlayan KEFEK Alt Komisyonu, Gaziantep Milletvekili Bakbak başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarından Dr. Hülya Bal, fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) alanlarına ağırlık veren eğitim anlayışının gelişmiş ülkelerde uygulandığını, Türkiye'de de birçok ilde bu eğitim anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'de öğretmenlerin STEM farkındalık oranının çok düşük olduğunu dile getiren Bal, "Yaklaşık 42 bin öğretmen üzerinde yaptığımız anket sonucunda STEM farkındalığı olan öğretmenlerin yüzde 2,93 oranında olduğunu tespit ettik. Bu Türkiye için çok düşük bir oran." diye konuştu.

STEM eğitiminin bütün derslere entegre edilmesi gerektiğini ifade eden Bal, "Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve iş dünyası, iş birliğine gitmeli. STEM eğitim derslerinde bütünleşik bir yapıda uygulanmalı. Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmeli. STEM eğitimi, okul ve okul dışı ortamlardaki etkinliklerle desteklenmeli. Günlük hayata entegrasyonu sağlanmalı." önerilerinde bulundu.

Komisyon Başkanı Bakbak, kız çocukları başta olmak üzere gençleri STEM alanlarını yönlendirmek istediklerini belirterek, "Bu alanda ABD ve Çin'de önemli adımlar atılmaktadır. Türkiye'nin de bu alanda geri kalmaması lazım. Meslek alanları, teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Türkiye'de gençlerimizin yüzde 50'ye yakını hizmet alanlarında çalışmaktadır. Kadın istihdam oranımız ise yüzde 35 civarında. Bu rakamı yüzde 45'lere çıkarmak için fen, matematik ve teknoloji alanlarına yönlendirmemiz lazım. Kadınlarımızın hem siyasette hem de bilim ve teknoloji alanında üst düzeylerde yer almasını sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:12
  1. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak
  2. KEFEK Alt Komisyonu

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