‘Bir milletin en büyük zenginliği gençlerdir’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biz ne kadar çok yurt açarsak, ne kadar çok öğrenci evi açarsak o kadar çok gençlerimize sahip çıkarız. Bir milletin en büyük zenginliği sahip olduğu gençleridir” dedi. Rize merkeze bağlı Pazarköy’de yapımı tamamlanan Türkiye Diyanet Vakfı Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu açılışında konuşan Erbaş, “Bu ümmetin gençlerinin elinden Kur’an düşmeyecek, kitap düşmeyecek, kalem düşmeyecek. Öğrenme ve öğretmekten uzak kalmayacaklar. Bizim kurtuluş reçetemiz bu” ifadelerini kullandı.