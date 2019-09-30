‘Bir milletin en büyük zenginliği gençlerdir’
Rize'de erkek öğrenci yurdu açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz ne kadar çok yurt açarsak, ne kadar çok öğrenci evi açarsak o kadar çok gençlerimize sahip çıkarız. Bir milletin en büyük zenginliği sahip olduğu gençleridir" dedi.30 Eylül 2019 Pazartesi 13:29
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biz ne kadar çok yurt açarsak, ne kadar çok öğrenci evi açarsak o kadar çok gençlerimize sahip çıkarız. Bir milletin en büyük zenginliği sahip olduğu gençleridir” dedi. Rize merkeze bağlı Pazarköy’de yapımı tamamlanan Türkiye Diyanet Vakfı Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu açılışında konuşan Erbaş, “Bu ümmetin gençlerinin elinden Kur’an düşmeyecek, kitap düşmeyecek, kalem düşmeyecek. Öğrenme ve öğretmekten uzak kalmayacaklar. Bizim kurtuluş reçetemiz bu” ifadelerini kullandı.
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